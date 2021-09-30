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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن الراحلة شريفة ماهر

صدى البلد

يحل اليوم الخميس 30 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة شريفة ماهر، والتي لمعت في أدوار الفتاة القوية الشخصية في السينما.

ونرصد فى الشطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة شريفة ماهر ..

–ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932.
 

–اسمها الحقيقي هدى ماهر .

 

–درست في إحدى المدارس الفرنسية.

 

–عاشت "شريفة " طفولة قاسية، زوجها والدها وهي لا تزال في عمر 15 عاما وانتهى هذا الزواج بالانفصال.

–بدأت الفن بأدوار صغيرة، وشاركت في أفلام أجنبية نظرًا لإجادتها اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

 

–عانت كثيرًا حتى تصل إلى الشهرة، بالرغم من امتلاكها موهبة في التمثيل فضلا عن صوتها الجميل.

 

-كانت أول بطولة لها في فیلم بلد المحبوب عام 1951.
 

–قدمت مع المخرج یوسف شاھین دورا صغیرا وھو أم مانویلا في فیلم المصیر. 

 

–أسست شركةھولیودللإنتاج الفنيوأنتجت أعمالا فنیة لابنھا طارق عبد الواحد، الذي كانت تؤمن بموھبته.
 

–تزوجت من بطل العالم في الإسكواش عبدالواحد عبدالعزيز.

_آخر أعمالها كان عمل درامى يحمل أسم عزيز على القلب عام 2008 , الا ان وعكة صحية إضطرتها الى الاعتزال .

 

_من اهم إعمالها "إزاي أنساك" و"إسماعيل يس في البوليس" و"الفانوس السحري" و "قصر الشوق" و"رجل له ماضي" . 
 

شريفة ماهر الفنانة شريفة ماهر أخبار الفنانيين اخبار الفن تريند الفن

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