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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وصلة رقص بين روبي وتامر حبيب وهكذا تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز بعد 7 سنوات

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها صلة رقص بين روبي وتامر حبيب وهكذا تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز بعد 7 سنوات، ومصير الجزء الثاني من مسلسل سوتس بالعربي.

 

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

7 سنوات مرت على الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز الذي شهد صعود العديد من المواهب التي كانت طفولية وأصبحت شابة اليوم ومن أبرزهم ميرنا حنا التي أثرت في لجنة تحكيم من أول كلمة. 

 

 

هوبا.. وصلة رقص بين تامر حبيب وروبي على أنغام "حتة تانية"| شاهد

شارك الفنان تامر حبيب مع روبي في وصلة رقص على أنغام أغنية “حتة تانية” في حفل ضخم حضره العديد من الفنانين والإعلاميين صباح اليوم الجمعة. 

 

بعد الجيم والرياضة.. هدى الإتربي تعود بإطلالة جريئة | شاهد

ظهرت الفنانة الشابة هدى الإتربي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها مساء الخميس، ونشرت إحدى خبيرات التجميل الشهيرة لها صورا أثارت جدلا كبيرا. 

 

نجوم ونجمات الفن يحتفلون بعرض مسلسلاتهم على منصة شاهد.. صور

شهد حفل منصة "شاهد vip" الذي أقيم بإحدى الفنادق مساء الخميس، حضور عدد كبير من النجوم والنجمات وصناع الفن المصري والعربي احتفالا بنجاح الأعمال الدرامية التي عرضت في الفترة الأخيرة.

 

البنات كانت بتضحك عليا.. حاتم فهمي يكشف سبب تأخر زواجه | فيديو

حل الفنان حاتم فهمي ضيفا على  قناة النهار مساء الخميس، للحديث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، وسر عودته مؤخرا بأغاني وألبوم جديد. 

نجمة ذا فويس روبي داعش هدي الاتربي تامر حبيب منصة شاهد

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