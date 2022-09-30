هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

7 سنوات مرت على الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز الذي شهد صعود العديد من المواهب التي كانت طفولية وأصبحت شابة اليوم ومن أبرزهم ميرنا حنا التي أثرت في لجنة تحكيم من أول كلمة.

ميرنا حنا

"البارحة بالحلم" بثقة كبيرة بدأت ميرنا حنا الغناء على مسرح ذا فويس كيدز عام 2015 بإحدى قصائد كاظم الساهر الذي كان جالسا بين لجنة الحكام بجانب نانسي عجرم وتامر حسني أول من التفت إليها.

أثرت ميرنا حنا لجنة ذا فويس كيدز بغنائها بالعربية وقال لها كاظم الساهر عقب انتهاء فقرتها الغنائية "أنا اللي هموت حسرة وألم لو مخترتنيش"، تعليقا على إحدى جمل أغنيته الشهيرة.

ميرنا حنا

وافقت ميرنا حنا على الانضمام إلى فريق كاظم الساهر لكن النهائيات لم تنصفها، وتفوقت عليها اللبنانية ألين حايك بعدما كانت متقدمة ويتوقع الكثيرين لها الفوز بالمركز الأول في ذا فويس كيدز.

غابت ميرنا حنا عن الأنظار وعادت بأغنية جديدة عام 2020 وهي "أحن إلهم"، من كلمات علي رياض، وألحان زياد يوسف، وحقق الفيديو كليب أكثر من 6 مليون مشاهدة.

تهديدات ميرنا حنا

وأثناء مشاركة ميرنا حنا في برنامج ذا فويس كيدز، قال والدها إنها تعرضت وأسرتها لتهديدات من جانب داعش، ما دفعه لمغادرة العراق، والانتقال للعيش في لبنان.

وكشف والد ميرنا حنا التي أصبحت الآن شابة كبيرة، عن تخوف العائلة مما قد تتعرض له وأسرتها وأنها تحاول التغلب على هذه المحنة بالمشاركة في ذا فويس كيدز.

كانت ميرنا حنا تبلغ من العمر 12 عاما حينما شاركت في ذا فويس كيدز، لذا فهي اليوم تقترب من عمر العشرين عاما، ولكن الجمهور مازال متعلقا بشكلها وظهورها الأول وهي طفلة.