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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم ونجمات الفن يحتفلون بعرض مسلسلاتهم على منصة شاهد.. صور

نجمات حفل منصة شاهد
نجمات حفل منصة شاهد

شهد حفل منصة "شاهد vip" الذي أقيم بإحدى الفنادق مساء الخميس، حضور عدد كبير من النجوم والنجمات وصناع الفن المصري والعربي احتفالا بنجاح الأعمال الدرامية التي عرضت في الفترة الأخيرة.

والتقط النجوم على السجادة الحمراء صورا للاحتفاء بالحدث الفني الكبير، ومن بينهم آسر ياسين، نور اللبنانية، مي سليم، ميس حمدان، هدى الإتربي، مريم الخشت، داليا البحيري، رانيا يوسف، تارا عماد ، رزان مغربي، علاء مرسي، وغيرهم. 

ومن بين الأعمال التي عرضت مؤخرا على منصة شاهد حقق مسلسل منعطف خطر نجاحا كبيرا، والليلة واللي فيها، والثمانية، وشر وضهر، وبدأ مؤخرا عرض مسلسل وعد إبليس. 

مسلسل وعد إبليس

 

تمكن مسلسل وعد إبليس من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip . واحتل العمل المركز الأول من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلى مشاهدة فى مصر ، بعد طرحة بيومين فقط .

وحصد ردود فعل إيجابية عديدة بسبب تصاعد الأحداث، وهو ما عبّرت عائشة بن أحمد عن سعادتها به، خاصة بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، موجهة رسالة للجمهور بأن هناك أحداثًا أقوى ومليئة بالمفاجآت في الحلقات المقبلة.

وتظهر عائشة في المسلسل في دور "زينة" التي تعيش حياة سعيدة مع زوجها "إبراهيم"، لكنه يبيع روحه لإنقاذها، حيث يتلقى الثنائي خبر حمل الزوجة مؤخرًا بفرح شديد، لكن بعدها مباشرة تأتيهما المأساة الكبرى ألا وهي إصابتها بواحد من أخطر أنواع سرطانات المخ، فيحاول الزوج إنقاذها بكل السبل، لذلك يقوم بالتضحية الكبرى وبيع نفسه للشيطان، الذي يجسده فتحي عبد الوهاب، لكنه في المقابل يبدأ في اختبار معاناة مريرة لأن الظلام والشر يبدأن في النمو بداخله رويدًا رويدًا.

شاهد منصة شاهد وعد إبليس مريم الخشت هدي الاتربي

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