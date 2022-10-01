بعيش قصة رومانسية.. إليسا تكشف عن حبها الجديد| فيديو

أكدت المطربة اللبنانية إليسا عن دخولها فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، مما يجعلها تكثف من طرح العديد من الأغاني الرومانسية، التي كان أخرها أغنيتها مع سعد لمجرد من أول دقيقة.



وأضافت إليسا من خلال برنامج عرب وود، أنها بالفعل تعيش فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، قائلة: “نعم أنا أحب جديد بس مفيش معلومات ممكن اقولها عن حبيبي سوري”.

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد





وتابعت إليسا خلال لقائها أنها تحضر حاليًأ لألبومها الجديد، حيث انتهت من تسجيل عدد كبير من أغاني الألبوم استعدادا لطرحه بعد مونديال كأس العالم.



وعن حفلاتها القادمة أكدت إليسا أنها تعاقدت على إحياء مجموعة من الحفلات فى العديد من الدول المختلفة أبرزها السعودية والكويت وقطر، ثم بعد ذلك تستأنف العمل على ألبومها الجديد.





إلغاء حفل إليسا فى لبنان

وكشفت الفنانة إليسا عن سر الغاء حفلها الجديد فى لبنان والذى كان من المقرر أن يقام فى بيروت غدا الخميس. وقالت إليسا فى مداخلة هاتفية ببرنامج “et بالعربى” : “أن سبب إلغاء هذا الحفل هو عدم التنظيم المتفق عليه من قبل المدعو شيرين يسر” وأضافت إليسا : “أنا مش برد دايمًا ولكن لما الموضوع يتعلق بـ Image تبعي يبقى لازم أرد”.

أزمة إليسا وزياد برجي





من ناحية أخرى أصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس.

وأكدت أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأكدت أن لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي. طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام .

وانقسم الجمهور بعد طرح الأغنية إلى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من إليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد أن قدمتها إليسا بصوتها ، بينما أثنى البعض على إدائه .