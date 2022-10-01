عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعيش قصة رومانسية.. إليسا تكشف عن حبها الجديد| فيديو

إليسا
إليسا

أكدت المطربة اللبنانية إليسا عن دخولها فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، مما يجعلها تكثف من طرح العديد من الأغاني الرومانسية، التي كان أخرها أغنيتها مع سعد لمجرد من أول دقيقة.

وأضافت إليسا من خلال برنامج عرب وود، أنها بالفعل تعيش فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، قائلة: “نعم أنا أحب جديد بس مفيش معلومات ممكن اقولها عن حبيبي سوري”.

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد



وتابعت إليسا خلال لقائها أنها تحضر حاليًأ لألبومها الجديد، حيث انتهت من تسجيل عدد كبير من أغاني الألبوم استعدادا لطرحه بعد مونديال كأس العالم.

وعن حفلاتها القادمة أكدت إليسا أنها  تعاقدت على إحياء مجموعة من الحفلات فى العديد من الدول المختلفة أبرزها السعودية والكويت وقطر، ثم بعد ذلك تستأنف العمل على ألبومها الجديد.
 


إلغاء حفل إليسا فى لبنان 

وكشفت الفنانة إليسا عن سر الغاء حفلها الجديد فى لبنان والذى كان من المقرر أن يقام فى بيروت غدا الخميس. وقالت إليسا فى مداخلة هاتفية ببرنامج “et بالعربى” : “أن سبب إلغاء هذا الحفل هو عدم التنظيم المتفق عليه من قبل المدعو شيرين يسر” وأضافت إليسا : “أنا مش برد دايمًا ولكن لما الموضوع يتعلق بـ Image تبعي يبقى لازم أرد”.

أزمة إليسا وزياد برجي 
 


من ناحية أخرى أصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس.

 

 وأكدت أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأكدت أن لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي. طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام .

 

 وانقسم الجمهور بعد طرح الأغنية إلى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من إليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد أن قدمتها إليسا بصوتها ، بينما أثنى البعض على إدائه .

إليسا اللبنانية إليسا المطربة اللبنانية إليسا تفاصيل ألبوم إليسا الجديد قصة حب جديدة لإليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

مباراة ليفربول وبرايتون مباشر الآن 3-2 في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

ترشيحاتنا

لحظة مرعبة.. موجة مدمرة تضرب شواطئ ميامي الامريكية.. شاهد

ليفربول يواصل السقوط بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إيان |شاهد

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 221 مليون جنيه.. فيديو

تجار العلم.. "رسالة أب" من محافظ بورسعيد لأولياء الأمور والطلاب قبل الدراسة

انتمائي لديني ولوطني.. نهلة الصعيدي: لم أنضم يوماً من الأيام للإخوان ولن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة محمد سامي تثير الجدل بإطلالة باهظة الثمن|شاهد

رد فعل غير متوقع من جمال شعبان عن تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل|شاهد

ونش الحب.. أردنية تثير الجدل بإهداء زوجها 10 آلاف وردة

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

نصب وشعوذة.. حكاية الشيخ إبراهيم في النصب على خلق الله| فيديو جراف

ماذا سيحدث للعيش الفينو والسياحي بعد ارتفاع أسعار الدقيق والردة؟| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ