الإذاعات الإسلامية: لا ينكر ما أنجزته الدولة المصرية إلا حاقد أو جاحد

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية ، عقب عودتهم من مدينة الغردقة اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022م، حيث رافقهم في الزيارة الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب.

مسجد الفتاح العليم

وزار أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشاهدوا جانبًا من إنجازات الدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الزيارة أشاد أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بما تحقق من إنجازات في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن ما تم يعد ‏منجز حضاري بطاقات وقدرات وإمكانات مصرية رصينة، فهي حلم تحقق بعزيمة المصريين، ونقلة حضارية وتكنولوجية هائلة في تاريخ مصر الحديث وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شاهدناه من تطور هائل يتفق مع التطور العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث.

وأكد أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة السيد المسيح معًا يعلي ويؤكد مبدأ المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد والذي رسخته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأن هذه الإنجازات شاهد عيان، ولا ينكر ما أنجزته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي إلا حاقد أو جاحد، وأن مصر تسير في طريقها لبناء دولة حضارية حديثة، تقوم على التجديد والتطوير، بما فيه من حسن تصميم وإنشاء على أحدث التقنيات العصرية.

وفي ختام الزيارة وجه أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر لوزارة الأوقاف على هذه الجولات المتميزة والتي شاهدوا من خلالها روعة وبراعة الحضارة المصرية وعظمة التاريخ المجيد لمصر العروبة والإسلام.