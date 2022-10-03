سماح أنور: بشرب مياه ولا لأ ده يفيد الناس في إيه؟

علقت الفنانة سماح أنور، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب تصريحاتها بعدم شرب المياه لمدة 17 عامًا.



وقالت سماح أنور، خلال لقائها في برنامج عرب وود: “ندمت إني أنا قولت حاجة عني وقولت إني مابشربش مياه لوحدها لكن بشرب سوايل كتير وخضار كتير وفاكهة كتير ومصادر كتير باخد منها المياه، فأنا كده باخد مياه ومش مهم إني بشرب مياه أو مش بشرب مياه مش عارفة ده يفيد الناس في ايه”.

وفي تصريحات سماح أنور خلال لقائها ببرنامج كلام الناس على “mbc مصر”، قالت سماح عن نظامها الغذائي: "بأكل كل حاجة بيتزا ومكرونة، أنا باكل مرة واحدة في اليوم، طول حياتي، من وقت ما خلصت المدرسة وابتديت أمثل".

وتابعت سماح أنور: "إحنا بيجيلنا البريك مرة واحدة في الأوردر وإحنا بنشتغل من 12 لـ 18 ساعة، فبناخد وجبة واحدة وخلاص وبنشتغل، فأنا بشتغل من وأنا عندي 16 سنة فعلا، ودي كانت الفترة اللي كان شغلي فيها كتير أوي فيها، فقعدت حوالي 15 سنة بشتغل كتير أوي، وده كان نظام حياتي".

وتابعت سماح أنور: "أنا بحب الرياضة جدا، طول عمري رياضية، فالحكاية مخلية جسمي على طول بيحرق طول الوقت، وسواء عندي شغل أو ما عنديش شغل؛ أنا ما بجوعش غير بالليل".

واستطردت :" أنا بآكل بالليل، المهم في الموضوع ما أكلش قبل ما أنام على طول، لازم آكل قبل ما أنام بـ 5 أو 6 ساعات، وأنا نفسي مش بنام بدري، أنا مش من الناس اللي بتنام بدري، بصحى بدري لكن معرفش أنام بدري، عشان كده باكل الساعة 8 أو 9 أو 10 وبنام 3 أو 4 أصلي الفجر وأنام كده يعني".