طفح جلدي وتورم الغدد.. كل ما تريد معرفته عن الميجا فيروس

يعد الميجا فيروسا شائعا وعادة ما يكون غير ضار، وفي بعض الأحيان يسبب مشاكل عند الأطفال إذا أصيبوا به في فترة الحمل “الفيروس المضخم للخلايا الخلقي”.

ما هو الميجا فيروس (الفيروس المضخم للخلايا (CMV)؟

يرتبط الفيروس المضخم للخلايا بـ فيروس الهربس الذي يسبب تقرحات البرد وجدري الماء، وبمجرد إصابتك بالفيروس ، يبقى في جسمك لبقية حياتك.

عادة ما يتحكم جهاز المناعة لديك في الفيروس، ولا يدرك معظم الناس أنهم مصابون به، لكن الفيروس المضخم للخلايا يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة لدى بعض الأطفال الذين يصابون بالفيروس قبل الولادة ، وفي الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أعراض الميجا فيروس ( الفيروس المضخم للخلايا (CMV)

لا يسبب الفيروس المضخم للخلايا عادة أعراضًا، ولكن يصاب بعض الأشخاص بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في المرة الأولى التي يصابون فيها بالفيروس المضخم للخلايا ، بما في ذلك:

حرارة عالية

آلام العضلات

تعب

الطفح الجلدي

الشعور بالمرض

إلتهاب الحلق

تورم الغدد

إذا كانت لديك أعراض ، فعادة ما تتحسن دون علاج في غضون 3 أسابيع تقريبا.

المصدر nhs