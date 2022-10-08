هلا بالخريف.. علا رشدي في أحدث ظهور على انستجرام

شاركت الفنانة علا رشدي صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تألقت بإطلالة خريفية، بچاكيت چينز، ولوك كاجوال أنيق، وكتبت: "هلا بالخريف اخيرااااا".

ومن أشهر تدوينات الفنانة علا رشدى، دفاعها عن مهرجان الجونة خاصة بعد حريق مسرح البلازا، الذى أقيم فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “ان مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط لكن أيضا هناك فعاليات سينمائية وهو يدعو الى حب السينما والفن الى جانب وجود بعض الورش الفنية والتى تساهم فى لقاء بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم.

وأضافت علا رشدي: "أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث محبى السينما يرون هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو تسجيلية أو قصيرة".