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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

السلحفاة الأبرز..تعرف علي أكثر الحيوانات المعرضة للانقراض

انسان الغاب
انسان الغاب

قال الدكتور عاطف محمد كامل أحمد، رئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس،والمنتدب الي كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن الحمض النووي لإنسان الغاب يلائم الحمض النووى للإنسان بنسبة 97% .

 

وأكد الدكتور عاطف خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن انسان الغاب يواجه العديد من التهديدات التى تعرضه للانقراض ومنها الصيد غير المشروع و إزالة الغابات وفقدان الموائل والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.

قال الدكتور عاطف كامل،إن عدد الثعابين قد انخفض فى العالم كله بنسبة تزيد عن 60% فى الثلاثين عامًا الماضية، وتواجه العديد من أنواع الثعابين الانقراض نتيجة للصيد الجائر والتهريب والتجارة غير المشروعة وتدمير الموائل الطبيعية التي تعيش فيها، مشيرا إلى وجود أكثر من 1200 نوع من الثعابين.
 

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كشف الدكتور عاطف  أهمية الحيوانات البرية والضارة في حفظ التوازن البيئي .

وأكد الدكتور عاطف كامل خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الله خلق كافة المخلوقات لاسباب ولذلك للتوازن البيئي .

وأضاف استاذ الحياة البرية أن "السلحفاة المصرية  مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر  بالإضافة إلى الاتجار في لحمها وشرب دمها "وهي عادات موروثة خاطئة لا أساس لها من الصحة".

واوضح الربط بين زيادة القدرة الجنسية للرجال وشرب دم السلاحف لا يقتصر فقط على الثقافة الشعبية المصرية .

أجمع علماء الحياة البرية علي أن السلحفاة المصرية، أحد أهم أنواع السلاحف البرية، تعاني خطر الإنقراض، حيث تم إدراجها مؤخرًا علي رأس القائمة الحمراء للكائنات الأكثر تعرضًا للإنقراض، فذلك النوع من السلاحف حيوان أليف، صغير الحجم، يتميز بهدوئه وبطء حركته، يعشق الكثيرين تربيته في منازلهم، فأضحى هدفا للصيادين والتجار.

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