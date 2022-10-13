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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض ميتفوتش.. خصم 1000 جنيه على Apple Watch 8 الجديدة

عرض ميتفوتش..خصم
عرض ميتفوتش..خصم 1000 جنيه على Apple Watch 8 الجديدة

أطلقت شركة Apple آبل الرائدة أحدث ساعة ذكية Apple Watch Series 8 الشهر الماضي ، بجانب سلسلة هواتف iPhone 14 . وعلى الرغم من ذلك يمكنك الحصول على الساعة الآن بخصم لا يعوض بقيمة 50 دولار أمريكي (ما يعادل 1000 جنيه مصري) من موقع أمازون الأمريكي.

 

فيتم بيع طراز من ساعة Apple Watch  8 قياس 41 مليمتر في أمازون باللون الأسود أو الأحمر أو السيلفر مقابل سعر 349 دولارًا أمريكي وهو خصم 50 دولار أو 1000 جنيه مصري.

 

بجانب الطراز  بقياس 44 مليمتر للبيع بسعر 379 دولارًا ، هو خصم 50 دولارًا من السعر الأصلي أيضا ، ويمكن شراء الساعة من موقع أمازون الأمريكي من هذا الرابط.

 

مواصفات ساعة Apple Watch 8

 

ومن أهم مميزات Apple Watch 8 وجود مستشعر درجة حرارة جديدًا ، فتقول آبل أنه يهم كثيرا صحة المرأة، ومن الميزات المهمة الأخرى  هو وجود جهازي استشعار حركة جديدين لاكتشاف ما إذا كنت قد تعرضت لحادث سيارة شديد، والاتصال بالطوارئ.


وبالنظر إلى الميزة التي تهتم بدرجة الحرارة فإن ساعة Apple Watch 8 تستطيع تتبع التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة التي تصل إلى 0.1 درجة مئوية وأنها تتحقق من درجة حرارتك كل 5 ثوانٍ.

 

تقول الشركة إن تتبع درجة حرارة جسمك خلال الليل يمكن أن يساعد النساء في إعطاء نظرة ثاقبة لدورة التبويض ، والتي يمكن استخدامها لتعزيز ميزة تتبع الدورة بالساعة للسيدات في فترة الحيض. 

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ووضحت الشركة إن هذه البيانات مشفرة على الساعة نفسها وتحافظ على سرية بيانات السيدات بشكل تام.

 

تقدم آبل أيضًا في Series 8 وضع الطاقة المنخفضة ، والذي يطيل عمر بطارية الساعة إلى 36 ساعة وجدير بالذكر أن هذه الميزة أيضا ستتوفر أيضًا في الساعات القديمة الذكية لآبل ، بدءًا من Series 4 ، طالما أنها تعمل بنظام watchOS 9.

 

وبشكل عام ستأتي Apple Wach Series 8  نفس تصميم الأجيال السابقة، لكن مع شاشة أكبر وأكثر سطوعا، وأوجه جديدة للساعة، ومستشعر جديد لدرجة الحرارة يمكنه المساعدة في تتبع صحة المرأة، بما في ذلك التنبوء بموعد الدورة الشهرية والإباضة.

 

وبالنسبة لميزة اكتشاف الحوادث، تقول الشركة إن ميزة اكتشاف الحوادث لن تعمل إلا أثناء القيادة ، مما يساعد في الحفاظ على عمر بطارية الساعة لمدة 18 ساعة.

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