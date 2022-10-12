عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. مخبوزات شهية ولذيذة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. مخبوزات شهية ولذيذة

أصبح من الصعب فى الوقت الراهن شراء طعام عشاء بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

بدون جراحة .. كيفية علاج البواسير فى المنزل

غير الجرجير والحمام.. 9 أطعمة ترفع الخصوبة بسرعة

أول مرة تسمع عنها .. 5 أعشاب خارقة لعلاج الضعف الجنسي

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبروتين والفيتامينات

ونتيجة لارتفاع الأسعار يضطر بعض الافراد لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لاكتشاف طرق توفير الميزانية ومن بينها تجهيز وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى الـ 5 جنيه .

ونقدم لكم فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، بشكل متواصل عدة أفكار وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى .

سهل وسريع .. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل في الفرن

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

كوكتيل عصائر لذيذة تقلل الكوليسترول بسرعة

طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين


وتعد القرص من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل قرص بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

قرص قرفة
قرص قرفة

مكونات عشاء رخيص
دقيق

ماء

ذرة ملح

ملعقة سمنة

ذرة خميرة

قرفة 

سكر

طريقة عمل عشاء رخيص

اعجني الدقيق مع الماء و الملح فى بولة كبيرة ثم أضيفي السمنة وامزجيهم جيدا 

أذيبي الخميرة فى كوب صغير به ماء واعجنيهم جيدا وغطيها واتركيها تتخمر فى مكان دافئ 

اخلطي السكر مع القرفة  شكلى العجين قرص صغيرة وادخليها فرن ساخن وبالهنا والشفا

تحذير: هذه الأكلة ممنوعة على النساء الحوامل أو الراغبات فى الحمل لأن القرفة تزيد انقباضات الرحم وتسبب الوفاة

5 جنيه طعام عشاء وجبة عشاء ارتفاع الأسعار أفكار وجبات رخيصة وجبات رخيصة للعشاء الأكلات الاقتصادية أكلات رخيصة أكلات اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

تسبب التسسم والوفاة.. الصحة السعودية تحذر من الإنفلونزا الموسمية | تفاصيل

دراسة: علماء يكتشفون السبب وراء إدمان الكوكايين والهيروين

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

اكتشاف جديد.. علاج محتمل لمرض السكري يعتمد على بيات الدببة الشتوي

نشرة الصحة والمرأة: حشرة ضارة تعيش بدون طعام 6 شهور وتنتشر فى البيوت .. وحيل طبيعية تغنى النساء عن منشطات التبويض

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

بخطوات سهلة .. طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية

ترشيحاتنا

صلاح بديلًا.. ليفربول يتعادل مع رينجرز في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يتقدم بهدف على إنتر ميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

مش 4000 .. تكلفة العمرة الاقتصادية من 22 لـ27 ألف جنيه

النواب يكشف موقف المواطنين الحاصلين على نموذج 10 بعد قانون التصالح الجديد

عروس الإسماعيلية: كنت قاعدة مع عيلة كلها جحود ومفيش بقلبهم رحمة.. فيديو

إقامة سارية .. معلومات مهمة من مجلس الوزراء عن كيفية استيراد سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. مخبوزات شهية ولذيذة

بعد صورتها الجديدة .. إطلالات مايا دياب تضعها في مرمى انتقاد الجمهور

بفستان لافت.. نسرين أمين تنشر صورة بإطلالة أنيقة |شاهد

تسبب التسسم والوفاة.. الصحة السعودية تحذر من الإنفلونزا الموسمية | تفاصيل

فيديو

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ