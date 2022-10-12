إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. مخبوزات شهية ولذيذة

أصبح من الصعب فى الوقت الراهن شراء طعام عشاء بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

ونتيجة لارتفاع الأسعار يضطر بعض الافراد لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لاكتشاف طرق توفير الميزانية ومن بينها تجهيز وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى الـ 5 جنيه .

ونقدم لكم فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، بشكل متواصل عدة أفكار وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى .



وتعد القرص من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل قرص بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

قرص قرفة

مكونات عشاء رخيص

دقيق

ماء

ذرة ملح

ملعقة سمنة

ذرة خميرة

قرفة

سكر

طريقة عمل عشاء رخيص

اعجني الدقيق مع الماء و الملح فى بولة كبيرة ثم أضيفي السمنة وامزجيهم جيدا

أذيبي الخميرة فى كوب صغير به ماء واعجنيهم جيدا وغطيها واتركيها تتخمر فى مكان دافئ

اخلطي السكر مع القرفة شكلى العجين قرص صغيرة وادخليها فرن ساخن وبالهنا والشفا

تحذير: هذه الأكلة ممنوعة على النساء الحوامل أو الراغبات فى الحمل لأن القرفة تزيد انقباضات الرحم وتسبب الوفاة