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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبقول والحديد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة أكلة غنية بالبقول والحديد

يصعب فى الوقت الراهن تكوين وجبة عشاء بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ويكون مذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

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ويضطر بعض الأفراد، بسبب ارتفاع الأسعار ، لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة عشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، طريقة عمل وجبة عشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

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وتعد  سلطة العدس البني من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة فهى غنية بالحديد الموجود فى الباذنجان والطماطم بنسب كبيرة بالإضافة إلى احتوائها على الزنك والليكوبين وفيتامين ب والبروتين والألياف وغيرها الكثير، وتساعد فى توفير المال فهى وجبة عشاء رخيصة يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل سلطة عدس بني بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة وجبة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

عدس بني
عدس بني


مكونات عشاء رخيص

كوب عدس بني مسلوق

حبة باذنجان 

حبة طماطم 

بقدونس مفروم أو جرجير مفروم 

طريقة عمل عشاء رخيص

  • قطعى الباذنجان مكعبات واقليه فى الزيت ثم رشي عليه الملح ضعيه جانبا
  • قطعى الطماطم مكعبات وضيفي عليها العدس البني المسلوق والباذنجان المقلي والبقدونس أو القليل من الجرجير المفروم وقلبيهم بلطف

 

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