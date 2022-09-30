إزاى تتغدى بـ10 جنيه.. أكلتين لذاذ ومغذيين

يصعب في الوقت الحالى شراء وجبة غداء بـ10 جنيه خاصة إذا كانت هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل .

ونتيجة لموجة ارتفاع الأسعار يلجأ الكثير من الأشخاص لدفع الكثير من النقود للحصول على وجبة غداء مغذية والتي لا تقل عن 25 جنيها للشعور بالشبع، لذا يبحث الأشخاص عن طرق تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات رخيصة يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

ونقدّم لكم يوميا فى موقع صدى البلد الإخبارى مجموعة متنوعة لأفكار أكلات رخيصة لـ وجبة غداء شهية يمكن تحضيرها فى المنزل بتكلفة لا تتعدى الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد البالغ.



وتعد أجنحة الدجاج من الأكلات الاقتصادية التى يمكن تحضيرها فى وجبة غداء يحبها الأطفال والكبار وفى نفس الوقت يمكن إعدادها بـ10 جنيه فقط

ونقدم لكم طريقة عمل ملوخية وأجنحة الدجاج بتكلفة لا تزيد على 10 جنيه لـ وجبة غداء مشبعة وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لعدد كبير من الأشخاص يمكن أن تكون تكلفتها أقل من 10 جنيهات للفرد.

ملوخية أجنحة

مكونات غداء رخيص

أجنحة دجاج أقل من ربع كيلو

ملوخية

ثوم

طريقة عمل غداء رخيص

اسلقي أجنحة الدجاج في حلة بها ماء مغلي مع القليل من الملح ثم اخرجي الاجنحة بعد النضج من الوعاء

في طاسة بها القليل من السمع أو الزيت شوحي أجنحة الدجاج واخرجيها جانبا ثم تشوحي الصوم المفروم مع القليل من الملح في هذا الوعاء

ضيفي الملوخية الجافة على الوعاء الذي تم سلق أجنحة الدجاج فيه ثم قلبيها قليلا وأضيفي الثوم المفروم بعد ذلك وقلبيه قليلا ويقدم مع أجنحة الدجاج وبالهناء والشفاء.