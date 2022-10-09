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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

أثارت واقعة ضرب عروس
أثارت واقعة ضرب عروس الإسماعيلية مرة أخرى على يد زوجها حالة

أثارت واقعة ضرب عروس الإسماعيلية مرة أخرى على يد زوجها، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا وفى المجتمع المصري بين مؤيدي نظرية سي السيد وأنصار المرأة.

 

وتعود واقعة عروس الإسماعيلية إلى فبراير الماضي، حيث اعتدى عليها العريس بالضرب المبرح فى الشارع أمام عربية زفافها حتى أنها سقطت فى الأرض وقام بإدخال عروس الإسماعيلية بمنتهى القوة والعنف داخل سيارة الزفاف.

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ومن أكثر الأشياء التى استفزت الجمهور فى واقعة عروس الإسماعيلية هى عدم تعرضها للضرب من قبل العريس فقط بل من إحدى أقاربه حتى تلطخ الفستان ببقع الدم والغريب أنه بالرغم من كل هذا عادت عروس الإسماعيلية لقاعة الفرح واستكملت مراسم الزفاف.

وهو ما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون بسرعة مع عروس الإسماعيلية عقب إعلانها تحرير محضر ضد الزوج الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح مرة أخرى ونزفت دما كثيرا وعيناها تورمت واحتجزها 15 يوم فى منزل شقيقه.

عروس-الإسماعيلية
عروس-الإسماعيلية

ولعل الضغط الاجتماعى وتصريحات المشاهير على تلك الواقعة كان لها تأثير فى اتخاذ عروس الإسماعيلية قرارها نحو هذه العلاقة خاصة من يرون أن سعادة المرأة فى الزواج أيا كانت شخصية الرجل الذي تعيش معه.

ومن أشهر الشخصيات التى تتأثر بها الفتيات والشباب فى اتخاذ قرارتهم العاطفية والزواج هما ياسمين عز المؤيدة للرجال مهما فعلوا، ورضوى الشربيني المناصرة للمرأة.

ياسمين عز
ياسمين عز

وإليكم أبرز تصريحات ياسمين عز التي أثارت الجدل عن علاقة الرجل والمرأة.

ونعرض إليكم أبرز تصريحات ياسمين عز حول واقعة عروس الإسماعيلية الأولى والنصائح المؤيدة للرجال:

الراجل هدية ربنا لينا المفروض الزوجة تحتوي حتى لو ضربها لأن الراجل طبعه حمش

ووجهت نصيحة اللي تقولك لما تضربي من جوزك تطلقي دي مش بتحبك ووقتها هتقعدي فى البيت.
المثل بيقول ..  ضل راجل ولا ضل حيطة.

إيه المشكلة لما تكون حماة الزوجة معاها مفتاح شقتك لأنها مثل أمك الثانية

الست تقول لجوزها اقلع الجزمة ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجليه 

مش معقولة عروس الإسماعيلية تبوظ فرحة العمر عشان موقف مش عارفين تفاصيله.
سعادة المرأة بتكون فى وجود الرجل فى حياتها.

الراجل عينه زايغة بسبب البوز والقمطة والشعر المنكوش

فين أيام ما كانت الست بتدلع جوزها وتديه أكبر حتة من الفرخة؟!

الست اللي بتقول لجوزها حاضر ونعم دي ملكة مش خدامة ومفتاح الرجل المصري معروف حاضر ونعم
الراجل من حقه يمسك تليفون مراته والست مش حقها تمسك تليفونه

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني


من أبرز تصريحات رضوى الشربيني عن العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة 

  • عقبت على كلام زوج عروس الإسماعيلية إن ضرب المرأة أمر طبيعي “ ده العادى لما التور ينطح البهيمة في الزريبة لكن غير كده قطع إيد كل واحد يمد إيده على واحدة ست”
  • لا تجعليه كل حياتك الرجل يحب المرأة التي تهمله اخلقى لنفسك اهتمامات متعددة فى الحياة 
  • نكد الستات سببه معاملة الرجل السيئة وإهمال احتياجات المرأة وعدم احتوائها 
  • أنا منفصلة وبقولها بكل فخر ومن حقي أتزوج مرة واتنين وأربعة لأن ده شرع ربنا ومش حاجة تعيبني أو تجبرني أكمل فى جوازة فاشلة
  • وراء كل إمرأة عظيمة نفسها وقلبها .. خليكي مصدقة دايماً أنك أحلى حاجة حصلت في الدنيا .
  • اتجوزي الراجل اللي يخليكي سعيدة ومايلففكيش حوالين نفسك
  • اتجوزي الراجل اللى حتى لو هو مش موجود تحسي أنه حواليكي وتشعري بأمان وإن عندك ظهر وسند .
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