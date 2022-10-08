إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة لذيذة ومغذية

يصعب فى الوقت الراهن شراء وجبة عشاء بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ويكون مذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.



نتيجة ارتفاع الأسعار يضطر بعض الأفراد لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة عشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبة عشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.



وتعد المسقعة من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة فهى غنية بالحديد الموجود فى الطماطم والباذنجان بنسب كبيرة بالإضافة إلى احتوائها على الزنك والليكوبين والنشويات والألياف وغيرها الكثير

وتساعد هذه الأكلة الشهية والمفيدة فى توفير المال فهى وجبة عشاء رخيصة يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل مسقعة بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة وجبة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

المسقعة

مكونات عشاء رخيص:

حبة بطاطس

حبة باذنجان

طماطم

3 فصوص ثوم

ملح

طريقة عمل عشاء رخيص: