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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بطاطا بالشيكولاتة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه

يصعب فى الوقت الراهن شراء وجبة عشاء بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

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نتيجة ارتفاع الأسعار يضطر بعض الافراد لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.
 

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وتعد البطاطا من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل قوارب البطاطا بالشيكولاتة بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

بطاطا
بطاطا
طريقة تقديم البطاطا
طريقة تقديم البطاطا
طريقة تقديم البطاطا
طريقة تقديم البطاطا


مكونات عشاء رخيص:
حبة بطاطا كبيرة

ملعقتين كاكاو كبار

ملعقة سمنة 

ماء 

ملعقة سكر
طريقة عمل عشاء رخيص:

  • اغسلي البطاطا وانقعيها فى الماء بقشرها كلما طالت المدة كلما كان أفضل
  • ضعي البطاطا على صينية وضعيها فى فرن ساخن ولكن هدي النار حتى تنضج
  • أثناء نضج البطاطا قلبي الكاكاو مع السكر والسمنة على نار هادئة حتى يصبح أغمق ثم ضيفي الماء الساخن واتركيه حتى يغلى ويتحول لشيكولاتة
  • اتركيه حتى يبرد واطفى النار واخرجي البطاطا من الفرن واتركيها تبرد وافتحيها نصفين وضعي الشيكولاتة بداخلها واخليها الثلاجة تتجمد
  • كما يمكن هرس البطاطا ووضعها فى طبق التقديم ثم وضع الشيكولاتة عليها
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