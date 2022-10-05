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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشي بـ 10 جنيه .. فول بطعم الزبدة

صدى البلد

يصعب فى الوقت الراهن شراء طعام عشاء بتكلفة 10 جنيهات بحيث تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

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ونتيجة ارتفاع الأسعار يضطر بعض الافراد لشراء الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى الكاتب .

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد تكلفتها عن 10 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

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ويعد  الفول من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة الفول بمذاق مميز كأنه بالزبدة بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه.

فول
فول


مكونات عشاء رخيص

فول 

مثلث جبنة 

رشة ملح 

رشة بقدونس مفروم 

طريقة عمل عشاء رخيص 

  • فى طاجن على النار به سمنة ساخنة ضعى الفول مع ملعقة سمنة واتركيه يغلي جيدا
  • أضيفي مثلث الجبنة واجعلى النار هادئة جدا واتركيه حتى يسيح تماما وانتظري قليلا حتى يتغلغل في الطاجن ثم ضيفي رشة بقدونس
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