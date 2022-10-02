عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

إزاى تفطر بـ 5 جنيه
إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

أصبح فى الوقت الراهن شراء وجبة إفطار  بـ 5 جنيه أمر شبه مستحيل خاصة إذا كان يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

احترس منها.. أشهر أنواع الجبن الفاسد المنتشرة بالأسواق

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

أخصائي تغذية يحدد الممنوعين من حلاوة المولد نهائيا


وفى ظل ارتفاع الأسعار يضطر الأفراد لدفع أموال كثيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد وجبة إفطار بتكلفة لا تتجاوز 5 جنيه.

ونعرض لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” مجموعة من الوجبات الرخيصة للإفطار لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها على 10 جنيه لوجبة الغداء، بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل أفكار لانش بوكس رخيصة ووجبة إفطار اقتصادية .

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه؟.. طريقة عمل وجبة شهية من أكلتين

إزاي تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة من صنفين

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. نوع لذيذ من الفطائر

ويعد البيض بالطماطم مع الخضار من أكثر الأكلات الاقتصادية المناسبة لوجبة الإفطار تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن تحضير وجبة إفطار رخيصة بـ 5 جنيه فقط

ونقدم لكم اليوم طريقة عمل البيض بالطماطم مع الخضار لتجهيز وجبة إفطار رخيص ومغذية بتكلفة لا تزيد على 5 جنيه للفرد الواحد البالغ.

أومليت وسلطة
أومليت وسلطة

مكونات فطار رخيص 

بيضة 

حبة طماطم كبيرة

بقدونس مفروم 

جرجير مفروم

بصلة 

ملح 

طريقة عمل فطار رخيص

افرمي الطماطم والبصل كل منهم على حدى واقسمى الطماطم نصفين والبصل نصفين ورشى عليهما ملح 

فى طاسة بها زيت أو سمنة بكمية قليلة ضيفي البصل المفروم وقلبيه جيدا حتى يصبح أصفر ثم ضيفي الطماطم المبشورة وقلبيها حتى تتسبك جيدا 

أخفقي البيض فى وعاء جانبي وأضيفيه على البصل واتركيها تنضج ثم اقلبيها على الاتجاه الأخر

فى وعاء اخر ضعي الطماطم المبشورة والبصل والبقدونس والجرجير والملح وقلبيهم قليلا ويمكن إضافة كمون وتقدم مع البيض بالطماطم وبالهنا والشفا 

5 جنيه وجبة إفطار ارتفاع الأسعار لانش بوكس توفير الميزانية أكلات رخيصة أكلات اقتصادية الأكلات الاقتصادية طرق توفير الميزانية فطار رخيص إزاى تفطر بـ 5 جنيه وجبة إفطار أقتصادية افكار لانش بوكس لانش بوكس رخيص أفكار لانش بوكس رخيصة وجبة متكاملة طريقة عمل البيض بالطماطم إزاى تفطر طريقة عمل البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

بعد فصل ابنه في أول يوم دراسة بأسيوط.. تصرف مفاجئ من ولي الأمر

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

أفضل طرق علاج صداع التوتر والقلق

نشرة الصحة والمرأة.. بلاش عيش فينو للمدارس .. وفتاة أنقذتها الفلاتر من الموت

لماذا يحدث انتفاخ البطن والغازات.. اعرف الأسباب

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

طريقة عمل المولتن كيك مثل المحلات

ترشيحاتنا

اجتماع عاصف بين نتنياهو ووفد أمريكي.. وفضح كاميرات سرية خلال اللقاء

توقعات شهر أكتوبر 2022 في الحب والرومانسية .. الحوت بيفكر في الأكس والميزان هيسافر شهر العسل

المدير الفني لـ إنبي: مصطفى شلبي متمسك بالانضمام للأهلي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-10- 2022 والقنوات الناقلة

إكرامي والشناوي.. تدريبات شاقة لحراس بيراميدز في معسكر الإمارات|فيديو

دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. ردده يفتح الله لك أبواب الفهم والعون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ