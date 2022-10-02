إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

أصبح فى الوقت الراهن شراء وجبة إفطار بـ 5 جنيه أمر شبه مستحيل خاصة إذا كان يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.



وفى ظل ارتفاع الأسعار يضطر الأفراد لدفع أموال كثيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد وجبة إفطار بتكلفة لا تتجاوز 5 جنيه.

ونعرض لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” مجموعة من الوجبات الرخيصة للإفطار لا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها على 10 جنيه لوجبة الغداء، بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل أفكار لانش بوكس رخيصة ووجبة إفطار اقتصادية .

ويعد البيض بالطماطم مع الخضار من أكثر الأكلات الاقتصادية المناسبة لوجبة الإفطار تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن تحضير وجبة إفطار رخيصة بـ 5 جنيه فقط

ونقدم لكم اليوم طريقة عمل البيض بالطماطم مع الخضار لتجهيز وجبة إفطار رخيص ومغذية بتكلفة لا تزيد على 5 جنيه للفرد الواحد البالغ.

أومليت وسلطة

مكونات فطار رخيص

بيضة

حبة طماطم كبيرة

بقدونس مفروم

جرجير مفروم

بصلة

ملح

طريقة عمل فطار رخيص

افرمي الطماطم والبصل كل منهم على حدى واقسمى الطماطم نصفين والبصل نصفين ورشى عليهما ملح

فى طاسة بها زيت أو سمنة بكمية قليلة ضيفي البصل المفروم وقلبيه جيدا حتى يصبح أصفر ثم ضيفي الطماطم المبشورة وقلبيها حتى تتسبك جيدا

أخفقي البيض فى وعاء جانبي وأضيفيه على البصل واتركيها تنضج ثم اقلبيها على الاتجاه الأخر

فى وعاء اخر ضعي الطماطم المبشورة والبصل والبقدونس والجرجير والملح وقلبيهم قليلا ويمكن إضافة كمون وتقدم مع البيض بالطماطم وبالهنا والشفا