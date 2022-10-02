طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

تعد الجبنة البيضاء من الأكلات الأساسية التى يتم تقديمها للأطفال فى موسم الدراسة بسبب سهولة تحضيرها فى ثوان معدودة وبطرق متعددة مثل الجبنة البيضاء بالطماطم والجبنة البيضاء بالفلفل ومع البيض ومع اللانشون

كما أن الجبنة البيضاء من الأكلات المغذية لاحتوائها على كالسيوم وبروتين بنسبة كبيرة وتحسن الهضم وتجعل القولون أكثر صحة ، هذا بالإضافة إلى أن الجبنة البيضاء من الأكلات الاقتصادية ذات التكلفة المقبولة لأغلب الأسر ولكن المشكلة الحقيقية فيها هى ضمان جودة المنتج خاصة فى ظل انتشار الغش التجاري

ومع عودة المدارس نقدم لكم طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل زى المصانع بتكلفة قليلة جدا وبمذاقات متنوعة وشهية من خلال وصفتين مختلفتين بالزيتون والفلفل وأخرى بدون .

طريقة عمل الجبنة البيضاء الأولى

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل زى المصانع بدون مواد حافظة من خلال خطوات الشيف سارة عبد السلام

مقادير الجبنة البيضاء

لتر حليب طازج خام

زيت ذرة

ربع كوب خل

ملح



طريقة عمل الجبنة البيضاء

ضعي اللبن فى وعاء على نار متوسطة حتى يصبح ساخنا ثم ضعي الخل وقلبيه على النار قليلا.

اتركيه حتى يتخثر وتنفصل كتل الجبنة عن الشرش ثم اسكبيه فى مصفاة كبيرة مبطنة بالشاش ثم اخفقى الجبنة البيضاء المتجمعة من الشاش واخفقيها فى الخلاط الكهربائي.

أضيفي على الجبنة البيضاء كمية قليلة من الشرش والزيت وأى نكهة مفضلة للأسرة ويخفق مرة أخرى في الخلاط حتى يتصبح ناعمة بالقوام الذي ترغبين فيه وضعي الجبنة البيضاء في علبة محكمة الغلق في الثلاجة .

يمكن تناول هذه الجبنة البيضاء الطبيعية الخالية من المواد الحافظة لمدة أسبوع داخل الثلاجة ولكن يجب عدم حفظها فى الأرفف منخفضة البرودة داخل الثلاجة.

الجبنة البيضاء السادة

طريقة عمل الجبنة البيضاء الثانية

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة البيضاء بنكهات متنوعة زى المصانع من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الجبنة البيضاء

2 لتر لبن

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح

مكون اختياري:

حبة البركة أو قطع زيتون أو فلفل



طريقة عمل الجبنة البيضاء

* فى وعاء سميك اغلى اللبن على النار متوسطة أو هادئة ثم ضعي الخل وعصير الليمون والملح وقلبيهم بهدوءواتركيهم على النار حتى ينفصل الشرش عن الجبنة.

* اتركيه يهدأ بعيدا عن النار وصفي اللبن فى مصفاة مبطنة بشاش وتترك لتصفى جيدا ويمكن إضافة قطع الفلفل أو الزيتون أو حبة البركة أو عدم إضافة أى شئ حسب رغبة الأسرة وتحفظ فى علب محكمة الغلق فى الثلاجة.