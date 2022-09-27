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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عصير طبيعي لعلاج آلام المفاصل نهائيا

عصير طبيعي لعلاج
عصير طبيعي لعلاج آلام المفاصل نهائيا

تعد آلام المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين مختلف الأعمار وذلك يرجع لوجود مجموعة كبيرة من الأسباب لـ آلام المفاصل .

ووفقا لما جاء فى موقع “zenlifemag” فإن هناك نوع العصائر الطبيعية يساعد فى علاج آلام المفاصل نهائيا عند تناوله بشكل مستمر
 

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فى مختلف بلدان العالم يؤكد الطب التقليدي القديم على أن الجزر من أكثر المواد الطبيعية المفيدة لصحة الجسم وعلاج آلام المفاصل مثل الركبة واليد والقدم والرقبة.

 تناول عصير الجذر المعد فى المنزل دون مواد صناعية  يساعد فى علاج آلام المفاصل هو علاج صيني قديم مشهور بالفاعلية فى علاج هذه المشكلة الصحية. 

عصير الجزر
عصير الجزر

ترجع فعالية  عصير الجزر فى علاج آلام المفاصل لاحتواءه على نسبة كبيرة من فيتامين أ وبيتا كاروتين وكلاهما من المركبات القوية المضادة للالتهابات وهى السبب الأكثر شيوعا لـ آلام المفاصل.

ويمكن تناول الجزر لعلاج آلام المفاصل بعد طرق مثل تناوله نيئا بين الوجبات أو مطهي ولكن من الأفضل تناوله فور النضج وعدم تسخينه عدة مرات كما يمكن تناول عصير الجزر الطبيعي لعلاج الآم المفاصل.

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