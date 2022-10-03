طريقة عمل الجبنة الرومي زى المصانع

تعد الجبنة الرومي من أشهى أنواع الجبن المغذية التى يحبها عدد كبير الأشخاصل لمذاقها المميز وقيمتها الغذائية الكبيرة ولسهولة تحضيرها .
نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل زى المصانع بخطوات الشيف حسن .
مكونات الجبنة الرومي
4 كيلو لبن بقري سايب
ملح
منفحة
لون أصفر طبيعي
طريقة عمل الجبنة الرومي
- في وعاء على النار ضعي اللبن على النار وضعي أسفل الوعاء شياطة لمنع جعل النار مباشرة على اللبن.
- قلبي اللبن في الإناء حتى تصبح درجة حرارته 40 واتركيه حوالي 7 دقائق على النار وضعي المنفحة حسب كمية اللبن بحيث يكون سم واحد منفحة لكل لتر لبن وقلبي المنفحة مع اللبن ثم ضعى نقطة من اللون الأصفر على كل لتر.
- غطى الإناء واتركيه 10 دقائق تقريبا حتى يتم فصل كتلة الجبن عن الشرش ويفضل أن تكون المنفحة جديدة ويتم حفظ الباقي في الثلاجة.
- نحضر سكينة ونقوم بتقطيع الجبنة في الإناء إلى مربعات ونضع كمية من الملح حسب الرغبة وقلبيهم حتى تفصل الجبنة عن الشرش.
- أشعلى النار مرة أخرى واستمرى في التقليب حتى تتفتت وتصل لدرجة حرارة 40 درجة مئوية تقريبا ونقلب حتى تصبح قطع الجبنة أكثر سمكا.
- استمري في التسخين ولكن يجب ألا تتركيه يغلي وافصلي النار حتى تبرد ثم نعاود التسخين لدرجة 40 وأحضري قطعة شاش ومصفاة ونقوم بتصفية الجبن من الشرش السائل.
- ضعي الجبن في شاش ثم في إناء دائري حتى تأخذ شكله وتترك لمدة 24 ساعة حتى يتم تصفية الماء أو الشرش ويتم احفظى الجبن الرومي فى الثلاجة لمدة يوم.