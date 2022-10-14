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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية تشارك في منتدى أعمال البحر المتوسط

وفد غرفة الاسماعيلية
وفد غرفة الاسماعيلية

تشارك الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية في احتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية التجارية، اليوم الجمعة، حيث تشارك لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، في المؤتمر الـ14 لمنتدى سيدات أعمال البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة حوارية بين 22 رئيسة لمنظمات سيدات الأعمال من مختلف بلدان البحر المتوسط.

وأكد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والذي حرص علي المشاركة في الفعاليات، بمرافقة وفد لجنة سيدات الأعمال بمحافظة الإسماعيلية برئاسة السيدة جيهان فؤاد، علي أهمية تبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين الغرف التجارية، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في المحافظات على تأسيس الشركات بنظام المشاركة.

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وأشار إلى ضرورة مساعدة كل طرف للطرف الآخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة،  وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الإقتصادي.

ضم وفد غرفة الإسماعيلية التجارية، ايهاب زهدي أمين الصندوق، ، و الدكتورة غادة امام و ايمي موسي " نائبي المجلس"، سالي حواء، الدكتورة نسمة الزيني، المهندسة سماء فواز " عضوات المجلس.

وقد افتتح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية احتفالية المئوية أمس الخميس بحضور بعض الوزراء والمحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والافريقية والاوروبية واكثر من 1000 من كبار رجال الاعمال من مختلف دول العالم ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية.

الاسكندرية الغرف التجارية التبادل التجاري مكتبة الاسكندرية رجال الأعمال محافظة الاسماعيلية البحر المتوسط

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