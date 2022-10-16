توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد من الأسر الأكثر احتياجاً بقرى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

وأشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام الشركة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أنه تم توصيل مياه الشرب إلى 600 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز ومدن الحسينية وبلبيس وأبو حماد ومنشأة أبو عمر، دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،الصحي، إلى قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعمل زيارات ميدانية للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لبحث حالتهم على الطبيعة تمهيداً لتوصيل المياه لهم، مؤكداً أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير جميع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.