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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد في أحدث ظهور من داخل الجيم.. شاهد

حسن الرداد
حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر حسن الرداد من داخل الجيم، مرتدي تيشيرت باللون الأبيض، مع شورت باللون الأسود، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

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يذكر أن الجهة المنتجة  لفيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد ؛ قررت إلغاء العرض الخاص في مصر واقامته في دبي .

ومن المنتظر أن يسافر ابطال الفيلم الي دبي لحضور العرض الخاص في حضور الجمهور .


حسن الرداد يطرح أفيش تحت تهديد السلاح:


طرح الفنان حسن الرداد، الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المقرر طرحه 3 نوفمبر المقبل، وذلك عبر حسابه علي" انستجرام".
وكتب الرداد قائلا "الأفيش الرسمى لفيلم #تحت_تهديد_السلاح #٣_١١ فى جميع صالات السينما فى مصر و العالم العربى تأليف:أيمن بهجت قمر إخراج:محمد عبد الرحمن حماقى إنتاج:احمد السبكى.

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

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