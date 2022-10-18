من باريس.. إطلالة شتوية جذابة لـ لجين عمران بالبالطو الأسود

اعتادت الإعلامية السعودية لجين عمران على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وبدت لجين بفستان جذاب، منقوش بالورود ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق ونسقت معه بالطو طويل اسود اللون، ووضعت مكياج ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية؛ ليتماشى مع لون بشرتها، واختارت احمر شفاه باللون النود الناعم.







لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى ناسينى ليه، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .