عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من باريس.. إطلالة شتوية جذابة لـ لجين عمران بالبالطو الأسود

لجين عمران
لجين عمران

اعتادت الإعلامية السعودية لجين عمران على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور  "إنستجرام".


وبدت لجين بفستان جذاب، منقوش بالورود ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق ونسقت معه بالطو طويل اسود اللون، ووضعت مكياج ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية؛ ليتماشى مع لون بشرتها، واختارت احمر شفاه باللون النود الناعم.


 


لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى ناسينى ليه، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٠٢٤٤٢٣
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_٠٢٤٤٢٣
إطلالة شتوية لجين عمران الفنانة اسيل عمران الإعلامية السعودية لجين عمران فستان جذاب بالطو طويل صباح الخير يا عرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الإيطالي السابق : انضمام أوكرانيا للناتو سيشعل الحرب العالمية الثالثة

تامر أمين بعد فوز بنزيما بالكرة الذهبية: كان تريقة الجميع.. فيديو

عوض تاج الدين يعلن حجم الإصابات بفيروس كورونا محليًا .. فيديو

سيراميكا كليوباترا يضرب المصري بثلاثية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري.. فيديو وصور

تفاصيل أول رحلة من مصر إلى الأردن بسيارة كهربائية للترويج لقمة المناخ

وزير التربية والتعليم للنواب: تقسيط المصروفات المدرسية على 3 دفعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الأعشاب يحارب الزهايمر.. موجود في كل بيت

3 حبات من اللوز تقلل مخاطر إصابتك بمرض قاتل

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

كيف تعرف حالتك الصحية من شكل الأظافر

فيديو

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ