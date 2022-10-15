عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبعة كبيرة.. لجين عمران تنشر صورة لأحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

لجين عمران
لجين عمران

تألقت الاعلامية السعودية لجين عمران، فى أحدث إطلالة لها، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "لجين عمران" في الصور مرتدية فستانًا ساحرًا باللونين الأحمر والأبيض منقوش بالورود، مع قبعة كبيرة الحجم ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها السوداء تنسدل على كتفيها بشكل أنيق ولامع.

واعتمدت لجين مكياجًا ناعم، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما وضعت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتناغم مع ملامحها الهادئة والبسيطة.

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى ناسينى ليه، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

IMG_٢٠٢٢١٠١٥_٢٠٥٦٥٥
IMG_٢٠٢٢١٠١٥_٢٠٥٦٥٥
الإعلامية السعودية لجين عمران قبعة غريبة أسيل عمران الفنانة اسيل عمران في احدث اطلالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن عودة الإنترنت إلى أوكرانيا

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: التوصل لاتفاق مع مصر قريبا جدا

تورّم عينيّ غادة عبد الرازق .. إصابة الفنانة في بيتها | خاص بالتفاصيل

أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

انتشار القناصة | اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية

مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

مش بعمل حاجة غلط .. كيف دافعت سارة سلامة عن ملابسها الجريئة

فيديو

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ