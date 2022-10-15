قبعة كبيرة.. لجين عمران تنشر صورة لأحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

تألقت الاعلامية السعودية لجين عمران، فى أحدث إطلالة لها، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "لجين عمران" في الصور مرتدية فستانًا ساحرًا باللونين الأحمر والأبيض منقوش بالورود، مع قبعة كبيرة الحجم ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها السوداء تنسدل على كتفيها بشكل أنيق ولامع.

واعتمدت لجين مكياجًا ناعم، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما وضعت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتناغم مع ملامحها الهادئة والبسيطة.

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى ناسينى ليه، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .