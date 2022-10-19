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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار على المستوى العالمي، اليوم، هبوطا مقارنة بأسعار الأمس، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم في السوق العالمية، تراجعًا  على مدار الأيام الماضية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وبحسب مؤشر الدولار، تراجع الأخضر أمام باقي العملات ليسجل  111.888 نقطة؛ بعد أن سجّل 113.005 نقطة أول أمس، بحسب "وول ستريت جورنال".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أما عن أسعار الدولار على المستوى المحلي، فحافظ الأخضر على استقراره، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء الماضي  بقيمة قرشين.

الدولار 

وارتفع الأخضر أمام الجنيه ووصل إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشًا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

أما البنك المركزي المصري فأعلن متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وعن سعر الأخضر اليوم، فشهدت أسعار الدولار محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويبحث الملايين من أصحاب الأعمال والمواطنين يوميا عن سعر الدولار بيع وشراء، وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 و19.68" جنيه للشراء و"19.69 و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي اليوم فسجل 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر محل اهتمام الكثير ، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويبحث المواطنون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم 

ويتساءل الكثير يوميا عن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، سجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وسجّلت العملة الأمريكية مستويات كبيرة في البنوك الخاصة، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

 

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