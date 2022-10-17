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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب تشهد ارتفاعا مع انخفاض الدولار

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حد من جاذبية الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1650.49 دولار للأوقية اعتبارا من 0149 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت الأسعار أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو تموز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1656.00 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحد في المئة إلى 18.44 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 903.63 دولار كما ارتفع البلاديوم 1.9 في المئة ليصل إلى 2025.80 دولار.

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