متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 18-10-2022

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك التابعة للقطاع الخاص نحو 19.65 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18-10-2022.

وتمثل متوسط سعر الدولار امام الجنيه في ما يقارب 3 بنوك القطاع الخاص من بينها " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص وذلك لليوم الرابع علي التوالي بدون أي تغيير.

ثاني أقل سعر





وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المشرق، بلوم، البركة"

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 19.63 جنيها للشراء و 19.7 جنيها للبيع يوم السبت الماضي..

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، مصر، العربي الافريقي الدولي".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدي بنك كريدي أجريكول نحو 19.64 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

أعلي سعر



وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه لدي أحد بنوك القطاع الخاص وهو البنك العقاري المصري العربي، مسجلا 19.69 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع .



مؤشرات مرتفعة

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.60% متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من الأسبوع، حيث تحول المستثمرون نحو تسعير ارتفاعات أكبر بأسعار الفائدة بعد صدور بيانات سوق العمل أقوى من المتوقع .

وهوي الجنيه الاسترليني 0.75% خلال الأسبوع، وحدث ذلك بشكل رئيسي نتيجة لإعلان بنك إنجلترا أمس الأربعاء أنه لم يشتري أي سندات بريطانية في إطار عملياتهم الطارئة لدعم سوق السندات .

وجاء ارتفاع الدولار بمعدل أكبر من الخسائر التي سجلها في بداية الأسبوع والتي قادها انخفاض عوائد السندات، لينخفض اليورو 0.59% مقابل الدولار القوي، على الرغم من صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر والذي أكد على اتجاه صانعي السياسات نحو تشديد السياسة النقدية,

وزادت التخوفات في أوروبا لتنخفض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي بشكل أكبر مما كان متوقعاً في أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف معدل الطلب من قبل المستهلكين، في الوقت الذي فشل فيه اليورو في اختراق مستوى التكافؤ مع الدولار لينهى الأسبوع عند 0.9744 دولار.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.66 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات.



وبلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 19.68 جنيها لشراء و 19.71 جنيها لبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وميد بنك

أدني سعر

وسجل أدني سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع في بنك HSBC .



التضخم العالمي

وقال البنك المركزي المصري علي لسان محافظه حسن عبد الله، إن معدلات التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون، موضحا أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.

وعبر محافظ البنك المركزى المصري عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق، مشيرا إلي وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى توفير التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان ، إلا أنه ينبغى على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء خاصة فى تلك الظروف الحرجة.





الإحتياطي النقدي

وارتفع معدلات الاحتياطي النقدي لمصر شهدت زيادة بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور ليصل الي 33.2مليار دولار بمعدل نمو 50 مليون دولار علي أساس شهري

وسجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي نحو 34.6% بنهاية مارس الماضي ، إذ وصلت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 20 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي ، ليصل إلي 155.708 مليار دولار بعد ان كان157.801 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام ، ليصل معدل التراجع إلي 2.1 مليار دولار .