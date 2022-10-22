بعد إصابته.. أحمد حسن يكشف موقف عمرو السيسي من مواجهة الأهلي

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، موقف عمرو السيسي لاعب فريق الزمالك، من مباراة الأهلي، المقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري، في بطولة كأس السوبر المصري، بالإمارات.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" خاص.. إصابة عمرو السيسي لاعب الزمالك ليست خطيرة واللاعب جاهز للمشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي".

وكان عمرو السيسي تعرض لإصابة بكدمة في القدم خلال مران أمس الجمعة، استعدادا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق:

في سياق آخر، ينتظم اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له غدا الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يختار بعدها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة الأبيض التي ستخوض المباراة.

كان فريق الزمالك حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويفتقد الأبيض في مباراة الغد لخدمات كل من محمود حمدي الونش ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي للإصابة وحسام عبد المجيد وحسام أشرف ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي، وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية.