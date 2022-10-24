برلماني: البنية الأساسية لسوق المال المصري جيدة .. فيديو

قال هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، إنه لا توجد ضرورات تشريعية فى المرحلة الحالية إلا فى حالات معينة، مشيرا إلى أن البنية الأساسية فى البورصة المصرية "التشريعية والتنظيمية" موجودة.

وأضاف "سري الدين" خلال فعاليات جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي وأن سوق المال والبورصة هو مرآة للوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن البنية الاساسية لسوق المال المصري مازال بخير وجيد.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن السوق المصري كان الاكثر استقرار من دول كثيرة مثل السعودية والإمارات على سبيل المثال ولكن لم يظل السوق المصري ثابت بسبب التغيرات الاقتصادية التى حدثت فى الفترة الاخيرة.