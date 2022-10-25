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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 25-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر أقل عيار ذهب  خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022؛ مسجلا 745 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار  عيار 14  الأدني فئة في محلات الصاغة.

وبحسب تقارير اقتصادية فقد استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن زاد بمقدار 8 جنيهات علي الأقل في المتوسط علي دفعتين خلال التعاملات المسائية أمس، وفقا لما جاء  بموقع  إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحدديد  سعر  المشغولات الذهبية

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عيار 24


ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة حوالي  1278 جنيها للبيع و 1285 جنيها للشراء

 

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 958 جنيها للبيع و 963 جنيها للشراء.

 

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 أكثر الأعيرة الذهبية تداولا بين المشغولات الذهبية المختلفة، نحو  1118 جنيها للبيع و 1124 جنيها للشراء.
 

أونصة الذهب


وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.74 ألف جنيه للبيع و 39.95 ألف جنيه للشراء. 

الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8944 جنيها للبيع و 8992 جنيها للشراء. 

 

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.284 مليون جنيه للشراء.


لماذا الذهب


يعتبر المعدن الأصفر محل اهتمام من  قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

ويعتبر الذهب مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

رد الدمغة


وعلي سياق متصل اعتبرت شعبة المشغولات الذهبية ، قرار وزارة المالية الصادر بشان قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية، لا يمثل قيمة كبيرة أو عبئا من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، لتنظيم تحصيل الضريبة".

وذكرت الشعبة أنه يتم  تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية،  بجانب أن قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

الأسعار والمصنعية 


يتم تحديد سعر المصنعية للذهب  بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

و شهد الذهب حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا  وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، حيث  تراجع لمستويات غير مسبوقة وذلك في الأسابيع  الماضي

 


 

 

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