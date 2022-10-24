صعود جديد .. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 24 -10-2022

شهد سعر الذهب فى مصر ارتفاعات منذ بداية الاسبوع لجاري بقيمة تتراوح مابين5 الى 8 جنيهات فى الجرام .

يرصد "صدى البلد"سعر الذهب فى السوق المحلى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب فى مصر

الذهب عيار 24 الأغلي سعر

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1278جنيها

سعر الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو1171 جنيها .

عيار 21 الأكثر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1118جنيها .

عيار الذهب 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 958جنيها .

جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 745 جنيها.

الذهب عيار 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 639 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8944جنيها.

آوقية الذهب

سعر كيلو الذهب يتخطى المليون

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

سعر أوقية الذهب

فيما استقرت سعرآوقية الذهب عند 1659دولار

الذهب ملاذا آمنا

وتعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

الذهب

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.