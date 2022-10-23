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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الأحد 23-10-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد  23-10- 2022

 

سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1270 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1111 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 952 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 8880 جنيها.

 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يعد الذهب من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

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