مجدي كهربا: اليوم الكامل سر نجاح المقاولون العرب

أشاد أحمد مجدي كهربا، ظهير أيمن المقاولون العرب، بسامي قمصان، المدير الفني لذئاب الجبل، مشيرًا إلى أن الفريق ذاكر الأهلي جيدًا في مباراتهما الأخيرة بالدوري، ونجح في اقتناص تعادل ثمين أمام المارد الأحمر.



قال أحمد مجدي كهربا، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «سامي قمصان يبذل مجهودًا كبيرًا للغاية، وله فضل كبير في مستوى الفريق بالموسم الحالي».



وأضاف: «نتبع نظام اليوم الكامل في التدريبات في المقاولون العرب، وهذا الأسلوب كنا نتبعه الموسم الماضي في دوري المحترفين، إلى جانب الاستناد إلى الأساليب العلمية في التدريبات».



وتابع: «صديق أوجولا من أكثر اللاعبين المميزين في الدوري الذين أستمتع باللعب أمامهم، لاعب مهاري وقوي».



وأردف: «نمتلك أكثر من ظهير أيمن مميز في الدوري المصري، مثل خالد عوض وطارق علاء».



وأوضح: «ذاكرنا الأهلي جيدًا، واستطعنا تقديم مباراة قوية أمام المارد الأحمر، وأوقفت خطورة بن شرقي، وسعيد بالأداء الذي قدمته أمام المغربي».



أكمل: «سامي قمصان حذرنا من الاحتفاظ بالكرة أمام الأهلي حتى لا نستفز كبرياء المارد الأحمر».



وأتم: «ملعب المقاولون العرب له طابع خاص، ونحفظ هذا الملعب جيدًا، ونقدم عليه مستويات جيدة، واستطعنا اقتناص العديد من النقاط المهمة على ملعبنا هذا الموسم».