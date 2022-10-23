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الذهب يسترد خسائره والدولار محلك سر.. سعر البيع والصرف

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري رانيا أيمن

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، رانيا أيمن، تغطية إخبارية عن أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد 23 -10- 2022 في مصر. 

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في أحد أهم البنوك الأجنبية العاملة بمصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022؛ ليصل إلي 19.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع في بنك HSBC .

وبحسب تقارير مصرفية، فشهد سعر  الدولار أمام الجنيه  استقرارًا بدون أي تغيير في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، في  38  بنكًا تعمل بالسوق المصرية منذ أسبوعين ماضيين.

وفي هذا الفيديو تم توضيح سعر صرف للدولار في البنوك المختلفة. 

رانيا أيمن اسعار الذهب أسعار الدولار ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر سعر صرف الدولار

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