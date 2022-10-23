الذهب يسترد خسائره والدولار محلك سر.. سعر البيع والصرف

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، رانيا أيمن، تغطية إخبارية عن أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد 23 -10- 2022 في مصر.

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في أحد أهم البنوك الأجنبية العاملة بمصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022؛ ليصل إلي 19.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع في بنك HSBC .

وبحسب تقارير مصرفية، فشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا بدون أي تغيير في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، في 38 بنكًا تعمل بالسوق المصرية منذ أسبوعين ماضيين.

وفي هذا الفيديو تم توضيح سعر صرف للدولار في البنوك المختلفة.