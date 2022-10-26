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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حديث الرئيس في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي شامل

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، قائلا: كلمة شاملة وصادقة حرص خلالها على تقديم كشف حساب لكافة الجهود المبذولة من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، في إطار الامكانيات المتاحة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن حديث الرئيس السيسي عن التحديات والصعوبات الموجودة الآن، الهدف منه هو توجيه المسئولية لكافة مؤسسات الدولة سواء قطاع عام أو خاص، ومجتمع مدنى ومؤسسات دينية، وجمعيات أهلية، بضرورة تضافر الجهود معا من أجل إستكمال المسار الصحيح في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع وحدها حل كافة المشكلات ومواجهة التحديات، بل تحتاج إلى فكر عميق ومتفهم لحجم القضايا التي تواجه بلدنا لذلك لا بد من إشراك كافة الجهات من أجل توحيد مسار المواجهة.

ولفت أن كشف الرئيس السيسي، للتحديات الخاصة بمسألة التوسع في بناء الفصول والمدارس، يؤكد حرص الدولة ومساعيها من أجل تحقيق مستوى جودة تعليم أفضل لكافة الطلاب، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عن حصول ١٧ مليون مواطن على الكهرباء بنصف سعرها الحقيقي، يؤكد استمرار الدولة في تقديم الدعم للمواطن البسيط، والحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية والوقوف بجانبه في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الحالية.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن كل رقم ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، يمثل إنجاز كبير لم يستطع أي رئيس أو نظام حاكم في مصر تحقيقه، وما تحقق خلال ال١٠٠ عام الماضية تم إنجازه في ٥ سنوات بفضل الإخلاص الحقيقي والجهد الذى تبذله القيادة السياسية و تسعى بكل طاقتها لمحاربة الفقر واستهدافه بالعمل والبناء المستمر والدعوة لكل الجهات من أجل وضع يدها في نهضة هذا الوطن.

واضاف أن حديث الرئيس عن تطوير الموانئ، والاسكان، وانهاء ملف العشوائيات والمناطق الخطرة، وكذلك الجهود المبذولة في التعليم والزراعة والصحة، يكشف حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

و أنهى النائب حازم الجندي بيانه بضرورة الانتباه لمحاولات الوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية ونشر روح الإحباط واليأس استغلالا للضغوط الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها كافة دول العالم، ومصر جزء منها بالطبع.

وناشد النائب المهندس حازم الجندي كافة المثقفين و قادة الرأي والشباب الواعي أن يكون له الكلمة الآن وتوعية المواطن ضد مخاطر محاولات تفرقة وحدة الصف المصري وتشكيكه في مستقبل مصر وضروة مواجهة تلك المحاولات بالوعي وتوضيح كافة الحقائق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفصول المدارس الحماية الاجتماعية القيادة السياسية

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