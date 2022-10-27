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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلب واحد..استاد هزاع بن زايد يتزين بعلم مصر استعدادا للقاء السوبر.. فيديو

ستاد هزاع بن زايد
ستاد هزاع بن زايد

تزين ستاد هزاع بن زايد بنادي العين تحفة الملاعب الإماراتية، لاستضافة مرتقبة لـ "كأس السوبر المصري"، والذي يجمع بين فريقي الزمالك  بطل الدوري وكأس مصر الموسم الماضي، و الأهلي  وصيف الكأس  في الموسم الماضي، يوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر 2022 في مواجهة مرتقبة.

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وأنهى الأهلي والزمالك استعداداتهما لمباراة القمة في نهائي كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021، بعدما خاض كل منهما مساء اليوم الخميس مرانه الرئيسي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، الذي يستضيف المباراة مساء غدٍ.تزين ستاد هزاع بن زايد بنادي .

ويلعب الزمالك المباراة بصفته حامل لقب الدوري موسم 2020-2021، فيما يلعب الأهلي كونه وصيف بطل الدوري، وفقًا للائحة الجديدة للبطولة.
ومن المقرر أن تقام المباراة عند تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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