موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصريه مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة



تقام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية ، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

الأهلي ضد الزمالك:



يسعي الأهلي لتحقيق اللقب الأول تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رحل بعد شهرين فقط من توليه المهمة.



ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري باعتباره بطل الدوري وكأس مصر موسم 2020-2021، بينما يشارك الأهلي باعتباره وصيف بطل الدوري والكأس.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض امس الخميس، المقامة على ستاد هزاع بن زايد استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعبين بشأن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز خلال لقاء السوبر لاسعاد الجماهير البيضاء.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد هزاع بن زايد على كأس السوبر المصري.