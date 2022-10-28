عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عربية بـ 420 ألف جنيه.. صاحب تريند انتش وأجري يتحدى: مستقبلي مش هينتهي

ركب عربية بـ 420
ركب عربية بـ 420 ألف جنيه..صاحب تريند انتش واجري يتحدى

انتشر على مدار الساعات القليلة الماضية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة «فيسبوك- تيك توك»، مقطع فيديو يظهر فيه الشاب هيثم أحمد صاحب تريند انتش واجري وهو يركب سيارة يقدر سعرها بـ 420 ألف جنيه مما أثار حالة من الجدل بين الآلاف. 

نقيب الموسيقيين: لن أسمح بألفاظ «أمك صاحبتي يلا» و«أنتش وأجري» مجددا

علاء مرسي: "المجتمع أصبح جاهلا بدليل تريند أنتش وأجري"

انتش واجري.. عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة الأمن

يزيد من حركتك بنسبة 250%.. شاهد مواصفات أسرع حذاء في العالم

وبدأ مقطع الفيديو الذي نشره صاحب تريند انتش واجري، بتهنئة شخص خلف الكاميرا لهيثم أحمد، قائلا: «هيثوم ألف مبروك يا باشا على الـ 400 ألف من - ذاكرا اسم شركة الاتصالات التي ارتبط اسمه بها-» ليعلق له صاحب التريند: «الحمد لله تمام يا فندم».

وفي ذات السياق، يعلق أيضا ناشر الفيديو وصديق صاحب تريند انتش واجري، ويدعي حسام محمد: «420 ألف، مبروك على العربية الجديدة يا هيثم يا اخويه، بقوله مبروك على العربية الجديدة وألفى مسا عليكم، 420 ألف غيروا لينا الدنيا خالص».

سيارة جديدة 

 ويعلق بعدها هيثم أحمد، صاحب تريند انتش وأجري: «420 ألف جنيه يعني مستقبل مش هينتهي»، ويكمل له الشخص الذي من يجلس بجواره: هنام في العربية لحد ما نأخد 420 ألف تاني نجيب شقة ننام فيها، مؤكداً: خلاص احنا اشريناها وهنعملها كل حاجة، أحلي مسا عليكم».

@hossammohamed1734 ويجز#الغلابه#الجديد_شديد#الف#مليون#مبروووووووووووووووووووووووووك #الكويت_مصر_السعودية_سوريا_الامارت ♬ الصوت الأصلي - Hossam Mohamed

 

بعد ابتكاراته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

في لقاء حصري|أحد صناع الروبوت أميكا: مشاعره غير حقيقية وسعره يصل لـ500 ألف دولار| فيديو

دردشة مع المتوفين.. برنامج يوفر التواصل بالموتى مقابل مبلغ مالي

تتوهّم عودتهم أحياء | شركة أجنبية تجمد أجساد 200 متوفى بمبالغ طائلة

كليب جديد

وفي مقطع فيديو لاحق لفيديو شراء السيارة، أعلن صاحب تريند انتش واجري عن إصداره كليبه الثاني، مضيفا: «انتظروا في كليب جديد هيكسر الدنيا، وهيفرح به شعب مصر، بدون اسفاف وما نعرفش الاسفاف خلاص، واللي جاي للأحسن وللأفضل، ونجاح بعد نجاح». 

وظهر صاحب تريند انتش وأجري مع صديقه حسام محمد يرد على المحبطين له، قائلا: «من دلوقت هبدأ وقت ولازم ابدأ افوق واتحدي نفسي وكل يأسي، وهحرق كل الماضي دا الماضي فات والذكريات».

@hossammohamed1734 ويجز#الغلابه#اسمع#ان ♬ الصوت الأصلي - Hossam Mohamed

الشركة تكذب سابقا

وفي 13 أكتوبر الماضي، قبل نشر السيارة بأيام عديدة، قال هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، إنه لم يحصل على أموال مقابل استخدام  احدي الشركات الأغنية كخدمة كول تون لعملائها: «هما يومين والشركة شالته والكلام على إننا أخدنا فلوس كذب». 

وأضاف «ويجز الغلابة» خلال ظهوره على الحدث اليوم، «كنت قاعد مع حسام بالليل وسهرانين على السطح  وقولتله عايز أغني مايكل جاكسون وسمعتهاله فعجبته واكتشفني».

وتابع: «أنا أكبر أخواتي وليا 4 أشقاء وأعمل صنايعي علب قطيفه، ونشبت خلافات كبيرة مع والده مما دفعه لترك المنزل والإقامة مع صاحبه حسام».

ركب عربية بـ 420 ألف جنيه..صاحب تريند انتش واجري يتحدى:مستقبلي مش هينتهي  

فيلم جديد

وفي 14 أكتوبر الماضي، كشف هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، عن توقيعه عقود مشاركته في فيلم جديد خلال الأيام القادمة، قائلا: «في شخص عاوز يقوم بإرضاء خطيبته وعشان يفرحها فرحة كبيرة قرر يجيب مغني غلبان يحيي حفل زفافه فهيكلمني».  

وأضاف «ويجز الغلابة» خلال مشاركته في برنامج على الحدث اليوم: «في كلام على توقيع فيلم تاني خلال الفترة القادمة عقب الجلوس مع المنتج لمعرفة التفاصيل والاتفاق على بنود التعاقد». 

 

لا تتزوجوا إلا بتحقق 10 أمور.. أخصائية نفسية تنصح المخطوبين.. شاهد

بتدمروا حياتكم.. تحذير خطير من أخصائية نفسية إلى الأزواج ..فيديو

لحياة نفسية أفضل..جمال فرويز يقدم 14 نصيحة ذهبية:هيخففوا كثير عنكم

لحياة سعيدة..استشارية أسرية تكشف طرق إعطاء حماتك المفتاح بشكل صحيح..فيديو

وفي نفس اليوم، دخل المواطن أحمد عبدالحميد، والد هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، في نوبة بكاء على الهواء، معربا عن سعادته بنجاح نجله، موضحا: «فيه ناس مستكترين نجاح ابني».

وتابع والد «ويجز الغلابة» في مداخلة هاتفية على الحدث اليوم: «هيثم بيعاني من اضطراب نفسي وكان رافض يتعالج ولكن بعد تصدره التريند أخدته أنا وعمه مستشفى نفسي، ونفسي أشوفه أحسن من كده وأتمني الناس تحذف الفيديوهات القديمة اللي كان تعبان فيها».    

ركب عربية بـ 420 ألف جنيه..صاحب تريند انتش واجري يتحدى:مستقبلي مش هينتهي  
ركب عربية بـ 420 ألف جنيه..صاحب تريند انتش واجري يتحدى:مستقبلي مش هينتهي  
420 ألف جنيه الجدل فيسبوك تيك توك انتش واجري شراء صاحب تريند انتش واجري سيارة جديدة كليب جديد الشركة تكذب سابقا ويجز الغلابة فيلم جديد انتش واجري هيثم احمد اغنية انتشر واجري انتش واجري كلمات انتش واجري اصلية انتش واجري فودافون انتش واجري ويجز انتش واجري تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتس اب وانستجرام

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

إدارته .. أول تعليق من شوبير بعد تتويج الأهلي بـ السوبر المصري

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: الأهلي كسب الزمالك بالروح

أسامة أبو المجد: زيارة الرئيس لمدينة السيارات تؤكد على اهتمامه بالقطاع

عربية بـ 420 ألف جنيه.. صاحب تريند انتش وأجري يتحدى: مستقبلي مش هينتهي

عطل يضرب موقع التواصل.. 65% نسبة التأثر في "فيس بوك"

القباج: المناخ قضية بقاء.. ولا نستطيع العمل دون مجهودات المجتمع المدني

ديانج: شاهدت مباراة الأهلي والزمالك في المنزل.. وكنت واثقا من الفوز |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفستان القصير.. صور ياسمين الخطيب بين الملفت والجريء| شاهد

رسالة وصور رومانسية.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته| والجمهور: يا بختك

بلبس محتشم.. هيفاء وهبي تصل مقر حفلها بموسم الرياض

انتبه.. تناول كوب من هذا المشروب يوميا يحميك من مرض خطير

فيديو

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ