عربية بـ 420 ألف جنيه.. صاحب تريند انتش وأجري يتحدى: مستقبلي مش هينتهي

انتشر على مدار الساعات القليلة الماضية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة «فيسبوك- تيك توك»، مقطع فيديو يظهر فيه الشاب هيثم أحمد صاحب تريند انتش واجري وهو يركب سيارة يقدر سعرها بـ 420 ألف جنيه مما أثار حالة من الجدل بين الآلاف.

وبدأ مقطع الفيديو الذي نشره صاحب تريند انتش واجري، بتهنئة شخص خلف الكاميرا لهيثم أحمد، قائلا: «هيثوم ألف مبروك يا باشا على الـ 400 ألف من - ذاكرا اسم شركة الاتصالات التي ارتبط اسمه بها-» ليعلق له صاحب التريند: «الحمد لله تمام يا فندم».

وفي ذات السياق، يعلق أيضا ناشر الفيديو وصديق صاحب تريند انتش واجري، ويدعي حسام محمد: «420 ألف، مبروك على العربية الجديدة يا هيثم يا اخويه، بقوله مبروك على العربية الجديدة وألفى مسا عليكم، 420 ألف غيروا لينا الدنيا خالص».

سيارة جديدة

ويعلق بعدها هيثم أحمد، صاحب تريند انتش وأجري: «420 ألف جنيه يعني مستقبل مش هينتهي»، ويكمل له الشخص الذي من يجلس بجواره: هنام في العربية لحد ما نأخد 420 ألف تاني نجيب شقة ننام فيها، مؤكداً: خلاص احنا اشريناها وهنعملها كل حاجة، أحلي مسا عليكم».

كليب جديد

وفي مقطع فيديو لاحق لفيديو شراء السيارة، أعلن صاحب تريند انتش واجري عن إصداره كليبه الثاني، مضيفا: «انتظروا في كليب جديد هيكسر الدنيا، وهيفرح به شعب مصر، بدون اسفاف وما نعرفش الاسفاف خلاص، واللي جاي للأحسن وللأفضل، ونجاح بعد نجاح».

وظهر صاحب تريند انتش وأجري مع صديقه حسام محمد يرد على المحبطين له، قائلا: «من دلوقت هبدأ وقت ولازم ابدأ افوق واتحدي نفسي وكل يأسي، وهحرق كل الماضي دا الماضي فات والذكريات».

الشركة تكذب سابقا

وفي 13 أكتوبر الماضي، قبل نشر السيارة بأيام عديدة، قال هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، إنه لم يحصل على أموال مقابل استخدام احدي الشركات الأغنية كخدمة كول تون لعملائها: «هما يومين والشركة شالته والكلام على إننا أخدنا فلوس كذب».

وأضاف «ويجز الغلابة» خلال ظهوره على الحدث اليوم، «كنت قاعد مع حسام بالليل وسهرانين على السطح وقولتله عايز أغني مايكل جاكسون وسمعتهاله فعجبته واكتشفني».

وتابع: «أنا أكبر أخواتي وليا 4 أشقاء وأعمل صنايعي علب قطيفه، ونشبت خلافات كبيرة مع والده مما دفعه لترك المنزل والإقامة مع صاحبه حسام».

ركب عربية بـ 420 ألف جنيه..صاحب تريند انتش واجري يتحدى:مستقبلي مش هينتهي

فيلم جديد

وفي 14 أكتوبر الماضي، كشف هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، عن توقيعه عقود مشاركته في فيلم جديد خلال الأيام القادمة، قائلا: «في شخص عاوز يقوم بإرضاء خطيبته وعشان يفرحها فرحة كبيرة قرر يجيب مغني غلبان يحيي حفل زفافه فهيكلمني».

وأضاف «ويجز الغلابة» خلال مشاركته في برنامج على الحدث اليوم: «في كلام على توقيع فيلم تاني خلال الفترة القادمة عقب الجلوس مع المنتج لمعرفة التفاصيل والاتفاق على بنود التعاقد».

وفي نفس اليوم، دخل المواطن أحمد عبدالحميد، والد هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، في نوبة بكاء على الهواء، معربا عن سعادته بنجاح نجله، موضحا: «فيه ناس مستكترين نجاح ابني».

وتابع والد «ويجز الغلابة» في مداخلة هاتفية على الحدث اليوم: «هيثم بيعاني من اضطراب نفسي وكان رافض يتعالج ولكن بعد تصدره التريند أخدته أنا وعمه مستشفى نفسي، ونفسي أشوفه أحسن من كده وأتمني الناس تحذف الفيديوهات القديمة اللي كان تعبان فيها».

ركب عربية بـ 420 ألف جنيه..صاحب تريند انتش واجري يتحدى:مستقبلي مش هينتهي