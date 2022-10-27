بعد ابتكاراته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

تصدرت صورة المهندس محمود الكومي، الحاصل على فضية جائزة جنيف للاخترعات لعام 2021م و 2022م على التوالي مع أولى ابتكارته في مجال الذكاء الاصنطاعي، الروبوت كيرا، الأول من نوعه عالميا في أخذ البصمة الجينية PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and Communication Technology المقرر على الصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول 2022- 2023م، معلقا في تصريح لموقع «صدى البلد»: «تصدر صورتي أثناء تصنيع أول ابتكارتي العالمية كيرا كتاب للفصل الخامس الابتدائي مفاجئة سعيدة من أحد أولياء الأمور عندما أرسل صور الكتاب لي، وكل الشكر لكل من ساهم في إضافتها بداية من ملتقط الصورة للوكالة الصينية يوليو ٢٠٢٠ أحمد جمعة وصولا إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم المصرية».

ويرصد لكم موقع «صدى البلد» في هذا التقرير أبرز الابتكارات العالمية الملهمة للمهندس المصري، محمود الكومي، وملامح سريعة من مسيرته العلمية:

ابتكارات المهندس محمود الكومي

1-أول ابتكارات المهندس المصري، محمود الكومي، الروبوت كيرا «Kira» الأول من نوعه عالميا في أخذ البصمة الجينية PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والذي ظهر في شهر مارس عام 2020م وحصد بسبب جائزة جنيف الأولى حيث استغل المتخصص في المجال الهندسي الأكثر تشعبا الميكاترونيكس، فترة الحجر الصحي وتأجيل منحته الدراسية إلى أحد الجامعات الأوروبية لإنجازه ابتكار عالمي بأيدي مصرية خالصة وبأقل الإمكانيات المتاحة للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية ومرعاة مصلحة المريض معا، لذا أشادت به منظمات دولية ووكالات أنباء ووسائل إعلام حتي في رائدات التكنولوجيا في العالم: «اليابان والصين».

2-تعد ثاني ابتكارات المهندس المصري، محمود الكومي، الروبوت إيلو «ELU» أول روبوت في العالم يولد المياه على سطح المريخ، حيث يعمل الروبوت الذي أصدره في شهر أغسطس عام 2021م، من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستكشاف معظم المناطق ذات أعلى نسبة رطوبة على سطح المريخ ثم يولد مياه شرب نظيفة بمجرد معالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يوفر فرصة للحياة على الكوكب الأحمر، وتناول هذه المياه بالفعل الإعلامي عمرو خليل على الهواء في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي».

3- تعد ثالث أبرز ابتكارات المهندس المصري، محمود الكومي، الروبوت إيكو «EKW»، أول روبوت في العالم لإطفاء الحرائق دون مياه أو كيماويات، والذي أعلن عن تفاصيله الأولى في انفراد لموقع «صدى البلد» في شهر أغسطس 2022م موضحا أن الروبوت إيكو الذي سجل فى مكتب براءات الاختراع المصرى يتميز بـ 10 أمور، أبرزها: قدرته على إخماد الحرائق في ثواني معدودة من خلال ٣ درجات حرارة يتم تطويرها لتغطية مساحات أوسع وأكبر متصل بتطبيق في الموبايل يمكنه التحكم به من أى مكان في العالم، ويستخدم الطاقة الشمسية كمصدر طاقة مستدام وصديق للبيئة بتكلفة ٤٥٠ دولار أمريكي ( 8,770 جنيه مصري) فقط.

4- ELU Bottle: عبارة عن زجاجة محمولة ذاتية الملئ من الهواء الجوى تخدم مستقبل مياه الشرب في العالم، ابتكرها المهندس المصري الشاب وحصد بسبها على جائزة جنيف الدولية للاخترعات في أبريل عام 2022م.

بعد ابتكارته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

5- أول ساعة فضاء تعمل بالذكاء الاصطناعي: كانت ابتكار المهندس محمود الكومي، في شهر ديسمبر عام 2021م منبها في تصريح لموقع «صدى البلد» أن هذه الساعة التي صممها ستتمكن من الانتقال بالسرعات بمقايسس زمنية ذات فوارق معينة، مبينا أن الساعة ليست مصممة لرواد الفضاء فقط ولا لأي شخص بعينه، وإنما خدمة للبحث العلمي بشكل عام حيث يمكن أن تستغل فيما بعد في تطبيقات إلكترونية يمكنها الرجوع بالزمن إلى الوراء لافتا إلى أنه تم نشر التصميم وتفاصيله في ورقة بحثية مشاركة فى مؤتمر تكنولوجيا الفضاء فى الولايات المتحدة ٢٠٢٢ «Space Tech Expo USA».

6-«ENO V01»: في شهر مايو 2021م أطلق المهندس محمود الكومي الروبوت الذي يقوم بوظائف أفراد الأمن، وله العديد من المهام، من أبرزها: «التعرف على الأشخاص، التعرف على البطاقات الشخصية، والتوجيه فى الأماكن العامة، وإعطاء التعليمات الصوتية، و منع الأشخاص غير المرغوب بهم بالدخول للمكان» وإضافة إلى ذلك يقوم الروبوت الجديد «بالكشف عن درجة الحرارة الجسم بدقة +-0.1 C، وتمييز الوجوه المرتدية كمامات بسرعة معالجة للأوجه تعادل ٧٠ مللى ثانية، و دقة معالجة للأوجه تساوى ٩٧٪، ويعمل بدائرة شحن تستمر لمدة 12 ساعة متواصلة ثم يشحن نفسه ذاتيا إذا وصلت بطاريته إلى 20% في مدة لا تتجاوز الـ 40 دقيقة».

بعد ابتكارته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

إنجازات ملهمة للمهندس المصري

7-في 31 ديسمبر عام 2020م، استعرض المهندس محمود الكومي، 12 إنجازا حققهم خلال عام 2020، اعتبر أبرزهن: تسجيله 3 براءات اختراع، ونشر 2 ورقة بحثية، وتصنيف الأمم المتحدة الروبوت كيرا على أنه من أفضل الإبتكارات التكنولوجية بهذا العام، ومنحه لقب فخر الفراعنة «Pharaoh's pride»، وصنفته وكالة رويترز ضمن أفضل 20 روبوت لمواجهة الأوبئة في العالم، كما أجرى أكثر من 7 لقاءات بوكالات أنباء عالمية، وأكثر من 750 لقاء على قناة عالمية ومحلية، وموضوعات من 1300 صحيفة ومجلة علمية عالمية ومحلية، ومقالات من أكثر من 3300 موقع عربى وأجنبى، و 84 لقاء تليفزيونى محلى ودولى، و32 لقاء بالإذاعة المحلية والدولية.

8- في 17 مارس عام 2022م، أعلن محمود الكومي انضمامه للعمل مع ناشيونال جيوغرافيك للتعلم «National Geographic Learning» إحدى شركات مجموعة «Cengage» كـ «مطور مناهج» لفصول دراسية متعددة كاشفا لموقع «صدى البلد» تفاصيل انضمامه للمؤسسة العالمية قائلاً: «منذ فترة تواصلت معي إحدي المسئولات في مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك للتعلم العالمية لطلب موافقتى لاستخدام حقوق الملكية لصورتي مع الروبوت كيرا من قبل الوكالة الأوروبية من أجل وضعها على غلاف كتاب مدرسى عن المهارات المهنية، إضافة إلى كتابة قصة ابتكارى للروبوت كيرا داخل الكتاب حتى يستفيد منها طلاب المدارس خاصة في مصر عملا ببرتوكول تعاون بينها وبين وزارة التعليم المصرية».

9- في فبراير عام 2022م، أعلن محمود الكومي، مهندس الذكاء الاصطناعي مشاركته في مؤتمر يقام على هامش فعاليات معرض تكنولوجيا الفضاء بألمانيا في نوفمبر عام 2022 لمناقشة استدامة الحياة على كوكب المريخ أو تهيئة كوكب المريخ للحياة، لافتا إلى أنه سيحضره عدد من وكالات الفضاء العالمية وأن ترشيحه كمتحدث في أكبر معرض للفضاء بالعالم أتي أيضاً بعد الصدى الواسع الذي وصل إليه إيلو «ELU» أول روبوت في العالم يولد المياه على سطح المريخ، كذلك وجهت له دعوة في نوفمبر عام 2021م للمشاركة في أكبر معرض تكنولوجيا الفضاء ٢٠٢٢ «Space Tech Expo USA» والذي كان مقررا إنعقاده في الفترة من 23 إلى 25 مايو الماضي، كما أعلن عن اطلاقه أول شركة مصرية لتكنولوجيا الفضاء في شهر يونيو 2021 لتكون متخصصة في البحث وتطوير روبوتات استكشاف الفضاء، والتي ستكون بديلة عن الرواد، خاصة في مجال «Mars rover» باستخدام عربات توجه من الأرض عن بُعد لاستكشاف الكواكب الأخرى لعقود قادمة.

بعد ابتكارته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

لقاءات مؤثرة ونصائح للأطفال

10-في 12 يناير عام 2022م، كشف المهندس محمود الكومي، ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية تفاصيل كلمته أمام سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسى، وبحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى منتدى شباب العالم النسخة الرابعة معربا في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» على فرحته بوصف قرينة الرئيس له بأنه فخر شباب مصر وذلك بعد كلمته التي استغرقت قرابة الـ 15 دقيقية على مسرح منتدي شباب العالم أمام عدد من الحاضرين من معظم دول العالم، منوهاً: «تشرفت اليوم بسرد قصة نجاحى، شكرا لكل حد دعمنى للوصول لهذا اللحظات والمشاركة في هذا المنتدي العظيم لتبادل لخبرات مدينة لسلام، شرم الشيخ، وأعدكم بتحقيق المزيد».

وكانت من أبرز ما جاء في كلمة المهندس الشاب ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية: «بعد لما اتخرجت من الكلية زيى زى أى شاب التحقت بالقوات المسلحة، وتشرفت إنى كنت باحث مجند فى بحوث الربوتات والأنظمة الذكية فى الكلية الفنية العسكرية، وبعد مخلصت خدمتى العسكرية كنتى زيى زى أى شاب عنده خطط أحلام وطموحات ولسا هبدأ خبطنا كلنا فى حيطة سد اسمها كوفيد 19، الدنيا كلها اتاثرت بيها وكوفيد 19 مش محتاج اتكلم عنه كتير بس هو مكنش مجرد جائحة احنا فقدنا ناس كتير عزيزة علينا وبسبب حد عزيزعليا من الكادر الطبى فقدته فحسيت إنى الزم يكون ليا دور واستخدم العلم اللى عندى واسخر دراستى انى اعمل حاجة تفيد فى وقت زى دا وكانت الروبوت كيرا وعشان اقدر أنفذ كيرا بعدت عن أهلى وأجرت شقة وعزلت نفسى بارادتى، وعملت معمل صغير وكنت بكون قبل الحظر بشتغل فى الورش في الشارع وبعد الحظر بشتغل فى معملى».

11- كذلك في 24 ديسمبر عام 2020م، التقي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمهندس محمود الكومي حيث أعرب عن انبهاره بابتكاره للروبوت كيرا خصوصا أنه صنع بتمويل ذاتي من المهندس المصري، كما أوضح المهندس محمود الكومي، في فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، تفاصيل ابتكاره للدكتور خالد عبد الغفار عمليا، فيما حاوره الوزير مبديا إعجابه وكامل تشجيعه بابتكار المهندس المصري، كما استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ، المهندس الشاب محمود الكومي حيث طالب ضاحى بسرعة التواصل مع المهندس الشاب وتحديد موعد لمقابلته، وبالفعل تم عمل الاتصالات اللازمة وتواصل المهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد بالنقابة مع المهندس المخترع لإبلاغه برغبة نقيب المهندسين في مقابلته، وعبر محمود الكومي المهندس المخترع، عن سعادته البالغه لهذا الاتصال، مؤكداً: «فرحان بدعوة أبو المهندسين المصريين المهندس هاني ضاحي وبتواجدي هنا في البيت الكبير لمهندسى مصر» بينما أشاد ضاحي بالكومي مشيراً إلى أنه أحد شباب مصر الواعد الطموح، كما وجه الشاب المصري في 1 يناير عام 2021م عن رغبته في تكوين فريق من الشباب الراغبين من الدول العربية للمشاركة في دعمه لتطوير نماذج لربوت الرعاية والتشخيص الطبي كيرا رغبةً في تصنيعه على أرض مصرية وبمشاركة أيادي عربية للوصول به إلى العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

بعد ابتكارته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

12-أثناء دراسته بالجامعة أسس محمود الكومي أكاديمية للذكاء الاصطناعي، لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، ويتم اختيارهم للالتحاق بالأكاديمية وفقا لعدد من المعايير، أبرزها: «حسن السلوك، والتقبل النفسي لتعلم التكنولوجيا والتطور فيها بإيجابية»، والتحق بهذه الأكاديمية حوالى 2000 إلى 3000 طالب مصري، من المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى إطلاق المهندس محمود الكومي العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومشاركته في أخرى منذ سنوات، مؤكداً: «حلمي منذ الطفولة المشاركة في ثورة تكنولوجية مصرية وعربية بأقل الإمكانيات».

13-يرأى المهندس محمود الكومي وفقا لتصريحات سابقة له في ندوة مع موقع «صدى البلد» أن تصنيع الروبوتات حل السحري لكل مشاكل الإنسان مستقبلا وحائط صد ضد أي خطر يواجهه على مستوى الدول والأشخاص، حيث تقوم دول كبرى بالعالم بإعداد جيوش من الروبوتات لحماية أفرداها من أي اعتداء، إضافة إلى أنه من أبسط الأمثلة أيضاُ على أهمية الروبوبات أنها تكون أكثر أمانا لرعاية أطفال الأزواج العامين وكذلك كبار السن مستقبلا إلخ مشيرا إلى أنه منذ دخوله الجامعة اهتم بالجانب العملي أكثر من الجانب النظري، مع عدم اهمال الثاني، كما التحق لمدة 7 سنوات بالهيئة العربية للتصنيع مهتما بالصناعات العسكرية والمدنية على السواء خاصةً بعد التحاقه بالكلية الفنية العسكرية، والتي من خلالهم تمكن مع فريق العمل من رفع تطوير ماكينات تقليدية إلى عملها بالتحكم الرقمي.

بعد ابتكارته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

14- نصح محمود الكومي أولياء الأمور في ندوة بـ «صدى البلد» بأن يهتموا بتعريف أبنائهم على هذا المجال العلمي المهم والمستقبلي منذ صغرهم من خلال سلاسل الانيمي التي تهتم بتعريفهم على مجال الروبوتات كامازنجر على سبيل المثال، إضافة إلى قراءتهم في الكتب العلمية الخاصة بهذا المجال، فكانا هذين الأمرين هما من الهماه على المستوى الشخصي،كما أكد أنه ينبغي للشباب دائما أن يتحلوا بالمثابرة على العمل الدؤوب؛ لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وألا يقارنوا أنفسهم مع غيرهم من الدول أو الأشخاص دون أن يسعوا لمواكبة هذا التطور العالمي على الأقل إن لم يتفوقوا عليه، منبها: «الاهتمام بتطوير الذات من خلال الجانب التطبيقي، والإطلاع على مصادر المعرفة الموثقة بجانب كتب الجامعة مهم جدًا قدر المستطاع لكل طالب، حيث أنه سيشعر بالفارق مستقبلا».

بعد ابتكارته العالمية..المهندس محمود الكومي والروبوت كيرا يتصدران كتاب للصف الخامس الابتدائي

15- ونبه خريج كلية الهندسة جامعة طنطا قسم ميكاترونيكس دفعة 2017م والذي يمتلك خبرة في مجال الروبوت منذ 12 عاما بأن أول روبوت صنعه كان يستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الهمم، منوها بأن أن يصبح مجال الذكاء الاصطناعي أولوية، وكل مبتكر فيه بمثابة مشروع قومي لتشعر كل الأجيال المقبلة أن مصر لديها إمكانية على تصدير التكنولوجيا للعالم أجمع.