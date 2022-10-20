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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعديلات عاجلة في كتاب مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي

صدى البلد

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعديلات عاجلة في كتاب مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

 جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الوحدة الأولي 

  • الدرس الثاني: الصورة المرفقة بالصفحة السابعة معكوسة الوضع وتعدل بتبديل الصورتين.
  • الدرس الثالث: عدد السكان غير واقعي بالنسبة لمحافظة الفيوم، ويعدل بإضافة عدد سكان وادي الريان.
  • الدرس الخامس: وجود كلمات أكبر من وأقل من تؤدي إلي تشتت الطلاب وتعدل بحذف كلمة زاد وتكتب (عند ضربه في 10).
  • الدرس السابع: أول خانة في الجدول مكتوب بها (التقريب إلي الأحد)  وتعدل إلي التقريب لأقرب وحدة.

في الصفحة 27 العمود الثالث بالجدول الوحدة المكتوبة بالكجم غير منطقية وتعدل باستبدال الوحدة من كجم إلي طن.

  • الدرس الثامن : رقم 3 في الصفحة (29) مكتوب إلي أقرب أحاد تعدل إلي أقرب وحدة.

الوحدة الثانية 

  • الدرس الثاني:  الخطأ الموجود في الصياغة في رقم 9 بالصفحة 66، وتعدل بحذف المسألة رقم 9.
  • الوحدة الثالثة: الدرس الخامس الصفحة رقم 120 الخطأ الموجود بالسؤال رقم 4المربعات المراد بإكمالها ممتلئة وتعدل بحذف الرموز من داخل المربعات.
  • الدرس السادس: الصفحة رقم 123 الخطأ الموجود الجزائين للمسألة الموجودة معكوسين في الوضع وتعدل بتبديل الجزء الموجود صفحة 124 بالجزء الموجود صفحة 123.
  • الدرس السابع: الصفحة رقم 126 الخطأ في السؤال رقم 3 أخر سطر كلمة زجاجة، وتعدل بحذف كلمة زجاجة وتكتب كلمة وصفة.

الوحدة الخامسة 

  • الدرس الأول : الصفحة رقم 155 الخطأ الموجود بالسؤال رقم 2 مكتوب أكبر بمقدار 10 يعدل بتضاعف عشرات مرات
  • الدرس الخامس عشر: الصفحة 196 الخطأ الموجود استكشف (1) الصياغة غير سليمة وتعدل بعمل شخص كهربائي ولدية سلك كهربائي بطول 150 متر ويحتاج إلي تقطيعه إلي 40 قطعة أصغر ومتساوية في الطول بحيث تكون كل قطعة يمثل عدداً صحيحاً.

الوحدة السادسة 

  • الدرس الثالث: الصفحة رقم 214 الخطأ بسؤال التحدي لايجاد القيمة وتعدل لإيجاد القيمة التي حصلت عليها.

تعديلات عاجلة من التربية والتعليم
تعديلات عاجلة من التربية والتعليم
التربية والتعليم التعليم الرياضيات الخامس الابتدائي الخامس

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