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منوعات

يشوفك صوت وصورة بكل مكان..خبير معلومات يخترق موبايل فنانة شهيرة على الهواء

خبير معلومات يخترق
خبير معلومات يخترق موبايل فنانة شهيرة على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقوم فيه خبير أمن معلومات باختراق  موبايل فنانة شهيرة على الهواء. 

خلال الساعات القليلة الماضية، اخترق  خبير أمن المعلومات، أحمد طارق  موبايل الفنانة منال سلامة في ثواني معدودة. 

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خبير معلومات يخترق موبايل فنانة شهيرة على الهواء   

مع بداية أحد فقرات برنامج  «حلو الكلام» الذي تقدمه الفنانة منال سلامة على شاشة «الحياة اليوم» طلب خبير أمن المعلومات، أحمد طارق، رقمها على الهواء بحجة أنها قد تنشغل بعده ويشرفه حصوله على رقم فنانة شهيرة. 

استجابت الفنانة منال سلامة لرغبة خبير أمن المعلومات وطلبت من فريق البرنامج إحضار هاتفها وأعطته لخبير أمن المعومات ليقوم بتسجيل هاتفه.

وبعد لحظات من تسجيل أحمد طارق رقم هاتفه وجلوسه على المقعد لبدأ الحوار، وجهت إليه منال سلامة، سؤال مضمونه: «هل اختراق هواتفنا المحمولة عملية سهلة؟».

وفي بدأ إجابته على السؤال، فاجىء خبير أمن المعلومات الفنانة منال سلامة بفتح محادثات الواتساب الخاصة بها على هاتفه الخاص لتصاب بحالة صدمة شديدة.

وفأجا خبير أمن المعلومات الفنانة منال سلامة بشكل أكثر بأنه بمجرد مسكه هاتفها المحمول لثواني وإنزال تطبيق خبيث ومخفي علي هاتفها لا يمكن اكتشافه بسهولة ولو من قبل الـ IT. 

ونبه خبير المعلومات أحمد طارق الفنانة منال سلامة بأن أي شخص تمكن من اختراق هاتف آخر أصبح بإمكانه رؤيته وسماعه في كل مكان حتي لو أخد المخترق هاتفه معه إلى الحمام. 

كيف نحمي هواتفنا المحمولة من محاولات الاختراق؟ 

وتابع أحمد طارق: «موبايل حضرتك كان زيرو حماية، واحنا في سنة 2022م لو أي شخص ما حماش موبايله كويس من خلال تطبيقات محددة، وبتكلم عنها كتير بشخصي، هيخترق بسهولة لأنه ما فيش نظام تشغيل آمن 100%».

ولفت خبير أمن المعلومات: «دورنا نوعي الناس، وأحب أكد هنا، إنه كون انتشار معلومة إنه التليفون سخن أو علق إشارة إلى إنه مخترق غير صحيحة، لأنه دا ممكن يحصل نتيجة الاستعمال الكتير إلى ما غير ذلك».

وأشار: «من ضمن تطبيقات الحماية على جوجل بلاي، تطبيق Anti Spy Mobile، ودا لما الشخص بينزله بيظهر له 3 خانات، الأولى لو ظهر فيها أي رقم أو تطبيق معناه إنه مخترقك، والثانية: الكلام عنها كتير لأنه خاصة بكشف اختراق التطبيقات البديلة ليك، زي الواتساب الذهبي، وهو ضمن تطبيقات كتير مشكوك إنه ملعوب في أكوادها بحيث إنها تخترقك عن طريق طلب أذن لإذونات غير مطلوبة لعملها، زي مثلا لما تنزلي لعبة أو تطبيق يتضمن رموز معينة للكيبورد فتلاقيته بيطلب أذن أذونات للسماح بالدخول إلى الكاميرا أو الموبايل، لذا لابد من مسح هذه التطبيقات فورا أو استخدام تطبيقات تمكنك من غلق الكاميرا أو المايك في أي وقت تشائين أثناء استعمال الهاتف».

 

 

 

 

 

 

 

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