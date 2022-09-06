أمسحوا الصور والبيانات الشخصية من السوشيال ميديا.. خبير أمن معلومات يحذر

كشف إسلام غانم خبير أمن المعلومات، حقيقة انتشار منشورات على السوشيال ميديا تفيد باختراق موقع فيسبوك اليوم .

وقال إسلام غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" انتشرت خلال الساعات الماضية منشورات تروج لعدم فتح موقع فيسبوك بسبب الهاكرز".

وأضاف إسلام غانم:" الترويج لهذه النوعية من المنشروات غير منطقي، لأنه مفيش هاكر هيطلع تنبيهات قبل الاختراق".

امسح أي بيانات وصور على السوشيال

وتابع إسلام غانم :" بعض الأفراد يحتفظون بالرسائل والصور والملفات على مواقع السوشيال ميديا ، ومن الضروري مسح أي صور او بيانات خاصة من مواقع التواصل الإجتماعي سواء واتساب أو ماسنجر أو فيسبوك كي لا تقع في أيدي الهاكرز حال اختراق أي حساب على السوشيال ميديا".



