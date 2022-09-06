عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمسحوا الصور والبيانات الشخصية من السوشيال ميديا.. خبير أمن معلومات يحذر

هاكرز
هاكرز

كشف إسلام غانم خبير أمن المعلومات،  حقيقة انتشار منشورات على السوشيال ميديا تفيد باختراق موقع فيسبوك اليوم .

 

txt

هنتفضح كلنا .. اختراق الفيسبوك يفزع الفتيات | اعرف الحقيقة

txt

خدلك بريك .. إزاي تقفل فيسبوك مؤقتا

وقال إسلام غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  انتشرت خلال الساعات الماضية منشورات تروج لعدم فتح موقع فيسبوك بسبب الهاكرز".

 

وأضاف إسلام غانم:"  الترويج لهذه النوعية من المنشروات غير منطقي، لأنه مفيش هاكر هيطلع تنبيهات قبل الاختراق".

امسح أي بيانات وصور على السوشيال 

وتابع إسلام  غانم :" بعض الأفراد يحتفظون بالرسائل والصور والملفات على مواقع السوشيال ميديا ، ومن  الضروري مسح أي صور او بيانات خاصة من مواقع التواصل الإجتماعي  سواء واتساب أو ماسنجر أو فيسبوك كي لا تقع في أيدي الهاكرز حال اختراق أي حساب على السوشيال ميديا".


 

أمن معلومات سوشيال ميديا فيسبوك اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

14 شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز من برنامج التعاون الإنمائي

خالدة بوزار: مصر تتبنى أكبر حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية

مدبولى لصناديق الاستثمار في المناخ: الوقت حان للتحول من مرحلة التعهدات للتنفيذ

أمسحوا الصور والبيانات الشخصية من السوشيال ميديا.. خبير أمن معلومات يحذر

بسبب روسيا.. سباق في أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة قبل الانهيار الاقتصادي

بالأدلة.. أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم من الوراق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري في إطلالة أنثوية لافتة| شاهد

تاتو ومكشوف.. ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة للجدل|شاهد

بطانة رانيا يوسف تغزو السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

ببطن مكشوف.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ