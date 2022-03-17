عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد وتسريب بيانات خاصة

اختراق هاتف زوجة
اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد وتسريب بيانات خاصة

كشفت وسائل إعلام عبرية الليلة الماضية النقاب عن تعرض هاتف زوجة رئيس جهاز الموساد، دافيد (دادي) برنياع، إلى عملية قرصنة تم خلالها الولوج إلى جميع محتوياته، وتم نشرها عبر قناة مجهولة عبر تطبيق تليجرام.

ووفقاً لموقع "والاه" العبرية، شملت المواد التي استخرجت من "هاتف قديم" لزوجة رئيس الموساد صورا ووثائق شخصية. 

هاكرز إيرانيون يخترقون حاسوب رئيس الموساد الإسرائيلي

انقسام داخلي كبير.. استقالة قائد العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي



وذكرت التقارير أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لم يتم اختراق الهاتف والكمبيوتر الشخصي التابعين لرئيس الموساد، مشددة على أن الأجهزة مشفرة وآمنة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية القرصنة ونشر المواد الشخصية التي تتعلق بأسرة رئيس الموساد، تهدف إلى الانتقام وإحراج أجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الكشف عن تدمير إسرائيل مئات الطائرات المسيرة الإيرانية بواسطة غارة عبر مسيرات هجومية انطلقت من العراق.

الموساد إسرائيل تل أبيب اختراق هاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

المشدد وغرامة 2000 جنيه.. احذر تزوير بطاقة المسن للحصول على الخدمات المستحقة 

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على اتفاق تعاون مع اليابان

يتعاملون بطريقة لا أخلاقية.. روسيا: أوروبا وواشنطن لا تريدان موسكو قوية

بحث نقل منصة «ملفي» الإماراتية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الطبية بمصر

3 علاوات مرتقبة لـ الموظفين تصرف في يوليو المقبل..تفاصيل

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات بمدينتي طيبة وأخميم الجديدتين

فاقت أمريكا بالعراق وأفغانستان.. حصيلة جديدة لخسائر روسيا بـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

فيديو

بعد فيروس كورونا.. إصابة زوجة الفنان أحمد حلاوة بجلطة بسبب الشائعات

بشرى سارة.. الأوقاف تعلن فتح مصليات السيدات بالمساجد قبل شهر رمضان.. فيديوجراف

مشروعات سكن ودار مصر وجنة.. تعرف على مواعيد حجز الوحدات|فيديوجراف

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ