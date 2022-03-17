اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد وتسريب بيانات خاصة

كشفت وسائل إعلام عبرية الليلة الماضية النقاب عن تعرض هاتف زوجة رئيس جهاز الموساد، دافيد (دادي) برنياع، إلى عملية قرصنة تم خلالها الولوج إلى جميع محتوياته، وتم نشرها عبر قناة مجهولة عبر تطبيق تليجرام.



ووفقاً لموقع "والاه" العبرية، شملت المواد التي استخرجت من "هاتف قديم" لزوجة رئيس الموساد صورا ووثائق شخصية.





وذكرت التقارير أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لم يتم اختراق الهاتف والكمبيوتر الشخصي التابعين لرئيس الموساد، مشددة على أن الأجهزة مشفرة وآمنة.



وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية القرصنة ونشر المواد الشخصية التي تتعلق بأسرة رئيس الموساد، تهدف إلى الانتقام وإحراج أجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الكشف عن تدمير إسرائيل مئات الطائرات المسيرة الإيرانية بواسطة غارة عبر مسيرات هجومية انطلقت من العراق.