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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام داخلي كبير.. استقالة قائد العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي

الموساد الإسرائيلي
الموساد الإسرائيلي

كشفت ”القناة 13“ العبرية، أن قائد فرقة العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي والمعروفة باسم ”قيسارية“، استقال بالفعل من منصبه، بسبب خلافات مع المدير ديفيد بارنيا.

وهذه الاستقالة هي الرابعة لمسئول كبير في الموساد الإسرائيلي، بعد تسلم بارنيا مهامه في يونيو الماضي.

ونقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ أن ”الاستقالة جاءت بعد اجتماع ساخن بين الضابط الذي يشار له باسم غير حقيقي، وهو ”بت Bet“ مع مديره بارنيا، حيث قال فيه الأخير إن الوحدة ومرؤوسيها أصبحوا عبئا على الجهاز“.

وقال التقرير، إنه ”بسبب الصعوبات التي يواجهها عمل العملاء الإسرائيليين حول العالم، أراد بارنيا إجراء تغييرات تنظيمية مهمة على التقسيم، وهو ما كان بت غير راغب في تنفيذه“.

وارتبطت الاستقالات بشكل مباشر بالقرارات التنظيمية التي اتخذها ”بارنيا“ لتقسيم المسؤوليات في وكالة التجسس وتقسيم الفروع الحالية.

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وكان ”بارنيا“ تولى منصب مدير وكالة المخابرات الموساد من يوسي كوهين في يونيو 2021.

ومع ”بت“ استقال نائبه وآخرون، بحسب التقرير الذي يفيد بأنه تم تعيين قائد جديد للوحدة.

ويعتبر ”بت“ رابع مسئول كبير يترك الموساد منذ أن تولى ”بارنيا“ منصبه قبل حوالي سبعة أشهر، حيث سبقه في الاستقالة رئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس العمليات، ورئيس الفرع المعني بحرب مكافحة الإرهاب، وجميعهم يحملون رتب معادلة لواء في الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال خبراء في الأمن السيبراني، إن عملاء الحكومة الإيرانية أنشأوا مواقع إلكترونية مزيفة للتظاهر بأنهم يوظفون جواسيس وخبراء للمؤسسات الاستخباراتية والسياسية الإسرائيلية، من أجل خداع وإيقاع المهتمين بالتعاون مع إسرائيل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي بيست“، ”تم تحديد 16 موقعا إلكترونيا بهذه الخصائص حتى الآن، ما يدل على أن مراجعات الخبراء استخدمت أساليب خرقاء وليس لها علاقة بوكالات المخابرات الإسرائيلية“، على حد تعبير التقرير.

وكشف الموقع الأمريكي، في تقرير مفصل، عما أسماها ”حيل النظام الإيراني والإعلانات الوهمية لتجنيد جواسيس لإسرائيل“، مشيرا إلى أن ”التحقيق يؤكد أن هذه المواقع الوهمية لا علاقة لها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية“.

إسرائيل الموساد تكنولوجيا اخبار اسرائيل الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا قيسارية

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