ليبيا.. مجلس النواب يحدد 8 فبراير موعدا لاختيار رئيس الحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب في ليبيا، عقيلة صالح، عقد جلسة في الثامن من فبراير المقبل، لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وقال صالح خلال جلسة مجلس النواب "سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة".

وأضاف رئيس البرلمان الليبي أنه "سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد".

كما دعا صالح "بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية"، داعيا النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة اليوم.

وتابع رئيس مجلس النواب "تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة"، مضيفا أن "تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية".

وحذر صالح من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل".

والأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب الليبي، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.