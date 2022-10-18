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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بتدمروا حياتكم.. تحذير خطير من أخصائية نفسية إلى الأزواج ..فيديو

بتدمروا حياتكم..أخصائية
بتدمروا حياتكم..أخصائية نفسية تحذر من نشر الزوجين أسرارهما

انتشر على مدار الفترات القليلة الماضية قيام الزوجين أو أحدهما بنشر تفاصيل حياتهما الزوجية عبر منتديات ومجموعات على الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة مما يعرضهما للكثير من المشاكل والانتقادات ويهدد استقرارهما الأسري. 

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وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة ريهام عبدالرحمن ، باحثة في الإرشاد النفسي والتربوي جامعة القاهرة، ومدربة معتمدة في علوم تطوير الذات من إفشاء الزوجين لأسرارهما على الإنترنت، معلقة «بيدمروا حياتهم بأيدهم».

نصائح استشارية لحياة زوجية مستقرة 

وأوضحت باحثة في الإرشاد النفسي والتربوي، خلال ندوة لها في موقع «صدى البلد»، «لا يصح نشر أسرار الحياة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أسباب، أبرزها أن الردود على الأسرار المعروضة بتكون من غير مختصين، وبالتالي النصائح هتكون في غير محلها». 

وأضافت المدربة المعتمدة في علوم تطوير الذات «أن الحياة الزوجية بتبني على الثقة والأمان واحترام مساحة الخصوصية بين الزوجين، وبالتالي نتخيل لو الزوج لاقى زوجته بتشتكيه أمام الجميع، أو الزوجة لاقت الزوج بيشتكيها أمام الجميع، فهنا قمة انتهاك خصوصية العلاقة بين الزوجين».

وتابعت «في هذا السياق، صحيح إنه الخيانة ملهاش مبرر، لكن لو حصلت، وكانت سبب لخروج الأسرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالزوج أو الزوجة بالذات بتتعرض هنا لمرحلة من انعدام الثقة في النفس».

وأكدت «لازم يشتغل الطرف المتضرر على المرور من هذه الأزمة النفسية سريعا مع سؤاله لنفسه بصدق، إيه اللي قصرت فيه في حق الطرف الآخر علشان ما اكرروش معه ثانيا لو قررت أعطيته فرصة ثانية، أو مع الغير إذا تجاوزت هذه المرحلة». 

 

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