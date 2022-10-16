لحياة نفسية أفضل..جمال فرويز يقدم 14 نصيحة ذهبية:هيخففوا كثير عنكم 

لجميع الأعمار والفئات

قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، 14 نصيحة ذهبية وعامة لجميع الأعمار والفئات من أجل حياة نفسية أفضل.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم 14 نصيحة ذهبية قدمها استشاري الطب النفسي عبر صفحته الرسمية على تطبيق «فيسبوك» معلقا: «ياريت تسمعوا الكلمتين دول هيخففوا كثير عنكم وعلهم ينفعوكم».

نصائح فرويز لحياة نفسية أفضل:

1-لا تقارن نفسك بغيرك.

2-لازم تعترف إنه اختلاف الدين أواللون أو الحب أو الرأى لا يدعوا ابدا إلى الكراهية أو الرفض.

3-لا تنظر ابدا خلفك مع أي كبوة وابدأ بسرعة من جديد وبدون تردد، لأنه لو نظرت خلفك ستقع مرة أخرى.

4-لازم تدرك إنه كل الناس بتعاني كما تعاني، لكن معاناتها في أشياء أخرى مختلفة عندك.

5-لازم تعرف إنه البيوت أسرار، وإنه كل واحد فينا له أسراره، فلا تحزن لثراء غيرك أو ابتسامته، فقد تكون خلفها أحزان تخرج في صورة ابتسامة.

6-لا تسخر من فكرة لأولادك أو تقلل من خصوصيتهم أمام الآخريين.

7-لا تقارن ابنك بغيره.

8-لا تتباهي بأموالك أمام الفقراء إذا كنت غنيا.

9- لا تتباهي كثيرا بصحتك أمام المرضي، فلربما كانوا في يوما أكثر صحة، كما أن المرض وارد أن يصيب الجميع.

10-لا تؤذي من يعمل معك نفسيا أو ماديا، فالعمل ل يستمر بدونهم، وكلما أحبوك وأحبوا المكان فسيزيد العمل.

11-لا تسخر من صاحب همة.

12- لا تكذب أمام ابنك فيقلدك.

13-لا تعنف ابنك فيكرهك.

14-لا تتساهل مع ابنك فيدمر نفسه ومستقبله.